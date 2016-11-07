20 необычных парных татуировок, символизирующих верность, преданность и неразрывную связь
- Сьогодні, 10:01
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А вы готовы на парную тату?
Глядя на эти образцы будет сложно не согласиться с тем, что сегодня тату становится настоящим искусством.
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В последнее время парные татуировки влюбленных становятся все более популярными среди молодежи. Поступок, без сомнения, очень смелый и оригинальный. Но главное, хорошо подумайте перед тем, как идти в салон к мастерам.
Джерело: novate.ru