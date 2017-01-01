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    20 потрясающих фотографий, сделанных дронами в 2016 году

    • Сьогодні, 08:25
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    Квадрокоптеры набирают всё большую популярность в мире, и, возможно, вскоре они станут таким же обыденным атрибутом современного человека, как смартфон или фотоаппарат.

    За последние несколько лет продажи дронов буквально взлетели, а их пик пришелся на сезон новогодних праздников в конце 2016 года.

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    Социальная сеть Dronestagram, которая за три года разрослась до 600 миллионов пользователей, выбрала 20 лучших дронографий 2016 года.

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    Богата, Румыния. Фотограф: Calin Stan.
    Церковь Сан-Франческо в Ассизи, Италия. Фотограф: Fcatutto.
    Ниагарские водопады. Фотограф: Ryanjones.
    Копакабана, Рио-де-Жанеро, Бразилия. Фотограф: Ulysses Padilha.
    Cable Beach, Западная Австралия. Фотограф: Todd Kennedy.
    Летний лагерь на острове Гран-Канария, Испания. Фотограф: Karolis Janulis.
    Свадьба на острове Хуахине, Французская Полинезия. Фотограф: Helene Havard.
    Отара овец на просторах Румынии. Фотограф: Thedon.
    Лавандовые поля в Валансоле, Прованс, Франция. Фотограф: jcourtial.
    Красный перец. Гунтур, Индия. Фотограф: Aurobird.
    Плотина на водохранилище Хаия, Новая Зеландия. Фотограф: Brendon Dixon.
    Вулкан Питон-де-ла-Фурнез. Фотограф: DroneCopters.
    Снорклер фотографирует манту. Острова Ясава, Фиджи. Фотограф: Droneworks NZ.
    Вернацца, Италия. Фотограф: jcourtial.
    Французская Полинезия. Фотограф: Actua Drone.
    Усику Дайбуцу, Япония. Фотограф: cliechti.
    Гора Аджигардак, Аша. Фотограф: Maksim Tarasov.
    Стерлинг, Альберта, Канада. Фотограф: Aero Retina Optics.
    Моаб, штат Юта, США. Фотограф: Max Seigal.
    Мендзыздрое, Польша. Фотограф: Drone Expert.
    20 потрясающих фотографий, сделанных дронами в 2016 году

    Джерело: ФотоТелеграф

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