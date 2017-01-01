20 потрясающих фотографий, сделанных дронами в 2016 году



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Квадрокоптеры набирают всё большую популярность в мире, и, возможно, вскоре они станут таким же обыденным атрибутом современного человека, как смартфон или фотоаппарат.

За последние несколько лет продажи дронов буквально взлетели, а их пик пришелся на сезон новогодних праздников в конце 2016 года.

Социальная сеть Dronestagram, которая за три года разрослась до 600 миллионов пользователей, выбрала 20 лучших дронографий 2016 года.

Джерело: ФотоТелеграф