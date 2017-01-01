20 самых ярких лозунгов глобального Марша в защиту науки
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В прошлую субботу, 22 апреля, тысячи неравнодушных людей во всём мире вышли на улицы своих городов, чтобы присоединиться к глобальному Маршу в защиту науки, приуроченному ко Дню Земли.
Изначально идея проведения марша зародилась в США, жители которых недовольны намерением президента Дональда Трампа сократить финансирование научных исследований.
По словам организаторов, с одной стороны, это праздничная акция. С другой стороны, это напоминание политикам всего мира о том, что научные исследования нужно поощрять и уважать, а не ограничивать. Ученые хотят, чтобы политики прислушивались к ним больше, а не, наоборот, ударялись в антинаучную риторику.
В нашей фотоподборке мы покажем 20 самых ярких лозунгов глобального Марша в защиту науки.
Джерело: ФотоТелеграф