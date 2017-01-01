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    20 самых ярких лозунгов глобального Марша в защиту науки

    • Сьогодні, 15:23
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    В прошлую субботу, 22 апреля, тысячи неравнодушных людей во всём мире вышли на улицы своих городов, чтобы присоединиться к глобальному Маршу в защиту науки, приуроченному ко Дню Земли.

    Изначально идея проведения марша зародилась в США, жители которых недовольны намерением президента Дональда Трампа сократить финансирование научных исследований.

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    По словам организаторов, с одной стороны, это праздничная акция. С другой стороны, это напоминание политикам всего мира о том, что научные исследования нужно поощрять и уважать, а не ограничивать. Ученые хотят, чтобы политики прислушивались к ним больше, а не, наоборот, ударялись в антинаучную риторику.

    В нашей фотоподборке мы покажем 20 самых ярких лозунгов глобального Марша в защиту науки.

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    на весь екран згорнути
    Сделаем Землю снова прекрасной.
    Сколько нужно людей, чтобы изменить планету?
    Любите свою мать.
    Мы – часть решения проблемы.
    Мы – часть решения проблемы.
    Знаешь, что такое полиомиелит? Нет? Скажи спасибо науке!
    Только ты можешь остановить массовое вымирание видов.
    Сделаем космос снова великим.
    Никаких признаков разумной жизни.
    Наука – как магия, только настоящая.
    Не могу поверить, что я протестую в защиту реальности.
    Океаны поднимаются, империи приходят в упадок.
    Мы верим в эволюцию.
    На самом деле, быть зелёным легко.
    Я считаю, что мы уделяем недостаточно внимания научным исследованиям, посвящённым поиску лекарства от глупости.
    Вот единственный рыжий маппет, которому я доверю рассказывать мне о науке.
    Наука – не альтернативный факт. («Альтернативный факт» – популярный в последние месяцы мем в США, означающий факт, который на самом деле является ложным).
    Это благодаря науке мы высадились на Луну, а не альтернативным фактам. Я на стороне науки.
    За науку.
    Я на её стороне.
    20 самых ярких лозунгов глобального Марша в защиту науки


    Джерело: ФотоТелеграф

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