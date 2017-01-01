

Розсилка ВІДПРАВИТИ

В прошлую субботу, 22 апреля, тысячи неравнодушных людей во всём мире вышли на улицы своих городов, чтобы присоединиться к глобальному Маршу в защиту науки, приуроченному ко Дню Земли.

Изначально идея проведения марша зародилась в США, жители которых недовольны намерением президента Дональда Трампа сократить финансирование научных исследований.

По словам организаторов, с одной стороны, это праздничная акция. С другой стороны, это напоминание политикам всего мира о том, что научные исследования нужно поощрять и уважать, а не ограничивать. Ученые хотят, чтобы политики прислушивались к ним больше, а не, наоборот, ударялись в антинаучную риторику.

В нашей фотоподборке мы покажем 20 самых ярких лозунгов глобального Марша в защиту науки.





Джерело: ФотоТелеграф