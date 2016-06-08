20 забавнейших животных, овладевших искусством селфи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В 2011 году фотограф Дэвид Слейтер (David Slater) на некоторое время оставил свою камеру без присмотра во время посещения заповедника обезьян в Индонезии.

Любопытная макака по имени Наруто схватила фотоаппарат и сделала несколько снимков.

После этого случая в обществе разгорелась жаркая дискуссия о том, кому принадлежат авторские права на данные фотографии: человеку или обезьяне. В начале 2016 года это право было признано за Слейтером. Что ж, 1:0 в пользу человека, но победа фотографа не отменяет того факта, что животные вполне могут составить ему конкуренцию, и наша подборка фотографий – прекрасное тому доказательство.

Джерело: ФотоТелеграф