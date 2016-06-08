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    20 забавнейших животных, овладевших искусством селфи

    • Сьогодні, 07:08
    • Розсилка

    В 2011 году фотограф Дэвид Слейтер (David Slater) на некоторое время оставил свою камеру без присмотра во время посещения заповедника обезьян в Индонезии.

     Любопытная макака по имени Наруто схватила фотоаппарат и сделала несколько снимков.

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    После этого случая в обществе разгорелась жаркая дискуссия о том, кому принадлежат авторские права на данные фотографии: человеку или обезьяне. В начале 2016 года это право было признано за Слейтером. Что ж, 1:0 в пользу человека, но победа фотографа не отменяет того факта, что животные вполне могут составить ему конкуренцию, и наша подборка фотографий – прекрасное тому доказательство.

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    на весь екран згорнути
    20 забавнейших животных, овладевших искусством селфи
    20 забавнейших животных, овладевших искусством селфи
    20 забавнейших животных, овладевших искусством селфи
    20 забавнейших животных, овладевших искусством селфи
    20 забавнейших животных, овладевших искусством селфи
    20 забавнейших животных, овладевших искусством селфи
    20 забавнейших животных, овладевших искусством селфи
    20 забавнейших животных, овладевших искусством селфи
    20 забавнейших животных, овладевших искусством селфи
    20 забавнейших животных, овладевших искусством селфи
    20 забавнейших животных, овладевших искусством селфи
    20 забавнейших животных, овладевших искусством селфи
    20 забавнейших животных, овладевших искусством селфи
    20 забавнейших животных, овладевших искусством селфи
    20 забавнейших животных, овладевших искусством селфи
    20 забавнейших животных, овладевших искусством селфи
    20 забавнейших животных, овладевших искусством селфи
    20 забавнейших животных, овладевших искусством селфи
    20 забавнейших животных, овладевших искусством селфи
    20 забавнейших животных, овладевших искусством селфи
    20 забавнейших животных, овладевших искусством селфи

    Джерело: ФотоТелеграф

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