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    20 забавных мультяшных татуировок домашних питомцев от корейского мастера

    • Сьогодні, 08:47
    • Розсилка

    Если кто-то до сих пор думает, что татуировка- это обязательно что-то брутальное, или хотя бы романтичное, он ошибается.

    Во всяком случае, татуировщих из Южной Кореи по имени Джиран развеял эти стереотипы. Он специализируется на забавных татуировках домашних животных.

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    Причём рисует их в мультипликационной манере. Каждая его татуировка не только напоминает о четвероногом друге, но и поднимает настроение.

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    20 забавных мультяшных татуировок домашних питомцев от корейского мастера
    20 забавных мультяшных татуировок домашних питомцев от корейского мастера
    20 забавных мультяшных татуировок домашних питомцев от корейского мастера
    20 забавных мультяшных татуировок домашних питомцев от корейского мастера
    20 забавных мультяшных татуировок домашних питомцев от корейского мастера
    20 забавных мультяшных татуировок домашних питомцев от корейского мастера
    20 забавных мультяшных татуировок домашних питомцев от корейского мастера
    20 забавных мультяшных татуировок домашних питомцев от корейского мастера
    20 забавных мультяшных татуировок домашних питомцев от корейского мастера
    20 забавных мультяшных татуировок домашних питомцев от корейского мастера
    20 забавных мультяшных татуировок домашних питомцев от корейского мастера
    20 забавных мультяшных татуировок домашних питомцев от корейского мастера
    20 забавных мультяшных татуировок домашних питомцев от корейского мастера
    20 забавных мультяшных татуировок домашних питомцев от корейского мастера
    20 забавных мультяшных татуировок домашних питомцев от корейского мастера
    20 забавных мультяшных татуировок домашних питомцев от корейского мастера
    20 забавных мультяшных татуировок домашних питомцев от корейского мастера
    20 забавных мультяшных татуировок домашних питомцев от корейского мастера
    20 забавных мультяшных татуировок домашних питомцев от корейского мастера
    20 забавных мультяшных татуировок домашних питомцев от корейского мастера

    Джерело: Культурология

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