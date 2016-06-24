20 забавных мультяшных татуировок домашних питомцев от корейского мастера



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Если кто-то до сих пор думает, что татуировка- это обязательно что-то брутальное, или хотя бы романтичное, он ошибается.

Во всяком случае, татуировщих из Южной Кореи по имени Джиран развеял эти стереотипы. Он специализируется на забавных татуировках домашних животных.

Причём рисует их в мультипликационной манере. Каждая его татуировка не только напоминает о четвероногом друге, но и поднимает настроение.

Джерело: Культурология