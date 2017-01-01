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    20 животных, которые выглядят как звезды хард-рока

    • Сьогодні, 11:32
    • Розсилка

    Животных достаточно часто сравнивают с людьми и наоборот.

    Да и как же удержаться - ведь они братья наши меньшие (или мы их, это с какой стороны посмотреть).

    Так или иначе но удержаться от таких сравнений довольно сложно - ведь действительно мы с ними бываем очень похожи друг на друга.

    В этом фотообзоре собраны снимки животных, глядя на которых невольно невольно вспомните лидеров популярных рок-групп.

    Впрочем, эта серия фотографий понравится и тем людям, которые далеки от этого музыкального направления. Ведь на этих животных невозможно смотреть без улыбки. 

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    20 животных, которые выглядят как звезды хард-рока
    20 животных, которые выглядят как звезды хард-рока
    20 животных, которые выглядят как звезды хард-рока
    20 животных, которые выглядят как звезды хард-рока
    20 животных, которые выглядят как звезды хард-рока
    20 животных, которые выглядят как звезды хард-рока
    20 животных, которые выглядят как звезды хард-рока
    20 животных, которые выглядят как звезды хард-рока
    20 животных, которые выглядят как звезды хард-рока
    20 животных, которые выглядят как звезды хард-рока
    20 животных, которые выглядят как звезды хард-рока
    20 животных, которые выглядят как звезды хард-рока
    20 животных, которые выглядят как звезды хард-рока
    20 животных, которые выглядят как звезды хард-рока
    20 животных, которые выглядят как звезды хард-рока
    20 животных, которые выглядят как звезды хард-рока
    20 животных, которые выглядят как звезды хард-рока
    20 животных, которые выглядят как звезды хард-рока
    20 животных, которые выглядят как звезды хард-рока
    20 животных, которые выглядят как звезды хард-рока
    20 животных, которые выглядят как звезды хард-рока

    Джерело: Культурология

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