20 животных, которые выглядят как звезды хард-рока



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Животных достаточно часто сравнивают с людьми и наоборот.

Да и как же удержаться - ведь они братья наши меньшие (или мы их, это с какой стороны посмотреть).

Так или иначе но удержаться от таких сравнений довольно сложно - ведь действительно мы с ними бываем очень похожи друг на друга.

В этом фотообзоре собраны снимки животных, глядя на которых невольно невольно вспомните лидеров популярных рок-групп.

Впрочем, эта серия фотографий понравится и тем людям, которые далеки от этого музыкального направления. Ведь на этих животных невозможно смотреть без улыбки.

Джерело: Культурология