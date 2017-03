21 отличие фильма «Красавица и чудовище» от диснеевского мультфильма

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прежде чем вы начнете читать этот пост, имейте в виду: здесь много спойлеров. Новый живой фильм студии Disney — одна из самых ожидаемых картин этого года, и невозможно не сравнивать ее с легендарным диснеевским мультфильмом 1991 года, покорившим сердца нескольких поколений.

Оправдывают ли актеры ожидания зрителей? Насколько различаются сценарии? Будут ли актеры сами петь? Эти и множество других вопросов возникают в головах киноманов, когда заходит речь о покупке билетов на сеанс.

Мы предлагаем вам узнать о самых значимых отличиях нового фильма «Красавица и чудовище» от старого мультфильма.

Закладывайте на просмотр новой ленты «Красавица и чудовище» 2 часа 9 минут. Это почти на час длиннее, чем оригинальный мультфильм, хронометраж которого составляет 1 час и 24 минуты.

2. В фильме много новых песен

Кому-то это кажется кощунством, а кому-то — прогрессом, однако новый живой фильм «Красавица и чудовище» содержит несколько новых песен. В самом начале фильма — композиция Garderobe в исполнении Одры Макдональд с невероятным соло, которое зритель слышит при знакомстве с эгоистичным и беспардонным заколдованным принцем.

Селин Дион произвела фурор, когда объявила, что исполнит совершенно новую песню для ремейка. Песня называется How Does a Moment Last Forever и звучит несколько раз на протяжении фильма. Отец Белль Морис (которого играет Кевин Клайн) поет ее фрагмент, когда усердно работает над диорамой своей семьи. Позже Белль тоже напевает ее, а в конце, во время титров, композиция звучит уже в исполнении самой Дион.

Песню Days in the Sun, о которой ранее упоминал композитор Алан Менкен, поет прислуга, когда засыпает и вспоминает свои прошлые жизни в человеческом обличье. Но самая слезливая вещь — это песня Evermore, которую Чудовище поет, когда отпускает Белль на волю.

3. Это фильм с живыми актерами, а не анимация

Это и так понятно, даже очевидно, но именно этот факт влечет за собой неожиданные различия. В новом формате в роли Белль предстает Эмма Уотсон, а Чудовище в человеческом обличье — это Дэн Стивенс. Многие сцены выглядят по-другому. Живая игра актеров меняет впечатления от эпизодов: охота Гастона на Чудовище кажется гораздо опаснее и агрессивнее, чем в мультфильме, а моменты на ярмарке и в городке гораздо более шумные и насыщенные.

В оригинале история о проклятии, наложенном на Принца, проиллюстрирована серией витражных окон, и затем мы видим Чудовище уже после превращения, каким его узнает Белль. В новой версии мы встречаемся с Принцем, когда он готовится к вечеринке в королевском стиле: красит лицо, ставит себе мушку, где он одет в пышный и роскошный наряд и восседает на троне, глядя, как красивые девушки танцуют для него. Еще один удивительный элемент прошлого Принца — мы узнаем, что его мать умерла, когда он был ребенком. В серии кадров о прошлом мы видим Принца еще мальчиком, стоящим у постели своей тяжело больной матери.

Мы знаем, это грустно.

6. Морис — художник, а не изобретатель

В анимационном варианте любимый отец Белль — творческий гений, чья гордость и краса — это странноватая и кривая автоматическая лесорубка. На этот раз он — художник. Его удивительные картины, на которых изображена его покойная жена вместе с Белль, висят на стенах. Да, он чинит разные вещи, но совершенно ясно, что в душе он художник. Когда он уходит из дома в начале фильма, вместо того чтобы отправиться на ярмарку и поучаствовать со своей лесорубкой в конкурсе, Морис просто отправляется на рынок. Что на самом деле немного сбивает с толку, потому что по дороге он теряется: ведь мы предполагаем, что он должен был ездить по правильной дороге много раз до этого.

Гастон, которого мы знаем и любим, — просто местечковый хулиган, который обожает охоту и размышления на тему женитьбы. В «Красавице и чудовище» образца 2017 года он капитан, недавно вернувшийся с войны, который упивается своей одержимостью на Белль, — просто ему ужасно скучно и нужно чем-то заняться.

8. Гастон на этот раз не пытается неожиданно и насильно жениться на Белль

Помните, когда Гастон устроил свадьбу еще до того, как сделал предложение руки и сердца Белль, уверенный, что она ответит «да»? Ха-ха-ха, очень смешно, но на самом деле нет. Неудивительно, что эта сцена не вошла в современную версию фильма. К счастью.

9. Появляется совершенно новый персонаж

Каденца, которого играет Стенли Туччи, — это музыкант, который превратился в рояль. Каденца и Гардероб Одры Макдональд влюблены друг в друга, и это чудесно.

10. Возраст Принца не упоминается

В мультфильме 1991 года мы узнаем, что заклятье наложено на Принца до его 21-летия. В новой версии мы не знаем, сколько лет Чудовищу. Дэну Стивенсу, который его играет, 34 года.

11. Колдунья, которая наложила заклятье на Чудовище, гораздо более значимый персонаж

Посреди роскошного праздника у Принца сгорбленная женщина в плаще просит, чтобы ее впустили, предлагая взамен розу. Мы все знаем, что Принц, смеясь, отвергнет ее и окажется, что это колдунья, которая наложит на него и на его прислугу заклятье в наказание за жестокость. Однако в фильме у колдуньи гораздо более значимая роль, и она таинственным образом появляется по ходу действия картины. Честно говоря, было бы интересно посмотреть отдельный фильм о ней.

12. Белль не просто книжный червь, она добрая и талантливая девушка

Эмма Уотсон пояснила, что в новой Белль больше феминизма, и это чувствуется. Белль, которую мы знали раньше, все время смотрит в книгу. У Эммы Уотсон она делает то же самое, но умеет еще кое-что, помимо пустых мечтаний. Например, она достаточно умна, чтобы помочь отцу в деликатной технической работе над машиной. Она находчивый мыслитель и придумывает новый, более эффективный способ стирки, чтобы иметь возможность посвящать больше времени обучению маленьких девочек чтению. Как только Белль оказывается запертой в спальне, она тут же начинает искать способы побега из замка, находчиво используя все материалы, которые есть под рукой.

13. Мы впервые узнаем историю матери Белль

Отчасти отношения Белль и Мориса такие трогательные из-за отсутствия матери девушки. Белль просит отца рассказывать ей истории о матери, которая, как мы знаем, умерла. Но он не рассказывает дочери много подробностей, и Белль не знает почему. Позже мы наконец-то узнаем, что произошло с матерью героини и почему все эти годы Морис так грустил по этому поводу. И неожиданно это перетекает в нежную сцену между Белль и Чудовищем.

14. Белль и Чудовище оба любят Шекспира

Белль читает Шекспира вслух для Чудовища, который восстанавливается от ран, полученных, пока он спасал ее, и Чудовище подхватывает строку: он знает слова наизусть. Тем не менее он не большой поклонник «Ромео и Джульетты»: слишком слащавая история. Естественно, их любовь к книгам становится объединяющим фактором.

15. Есть еще один момент, который объясняет плохое поведение Чудовища

Как только Белль узнает, что на друзьях, которых она обрела в замке, лежит заклятье, она хочет им помочь. Она спрашивает у прислуги, почему они не пытались спастись самостоятельно, и миссис Поттс (Эмма Томпсон) поясняет, что им кажется, что они подвели хозяина, когда он был юным. После того как его чудесная мать умерла, они недостаточно вмешивались в отношения Принца и его отца, чья жестокость превратила мальчика в уязвленного и неприятного молодого человека.

16. Появляется новый магический предмет, который сыграет ключевую роль

Один из способов связи между Белль и Чудовищем — это совершенно новый предмет, на который дается намек в трейлере. Помимо волшебного зеркала, у Чудовища есть заколдованный атлас, который позволяет читателю отправиться туда, куда он пожелает. Чудовище позволяет Белль использовать его, и они вместе отправляются в дом ее детства в Париже, где она, наконец, узнает, что же произошло с ее матерью.

17. Белль узнает о заклятье на прислуге Принца до конца фильма

В оригинальном мультфильме Белль понятия не имеет, что заклятье лежит на всем замке. На этот раз ее друзья не говорят ей, что надеются, что она полюбит Чудовище и разрушит заклятье, но Белль узнает, что они были превращены в предметы ужасным колдовством.

Зрители давно мечтали увидеть во всем великолепии желтое бальное платье живой Белль, и оно действительно очаровательно. Но к ее наряду добавилось несколько деталей. К платью она надевает золотые серьги-каффы, а не обычные серьги, как в анимационной версии, и это добавляет актуальности ее образу. Кроме того, на ней появляется нежное золотое ожерелье. Но с 1991 года Белль потеряла кое-что: длинные желтые перчатки.

19. На самом деле Белль не произнесла признание в любви вовремя, чтобы разрушить заклятье

И это очень печально. Из-за нападения жителей деревни на замок и ран, полученных Чудовищем (от Гастона, который стреляет в него из ружья, а не из лука, как в мультфильме), Белль признается в любви слишком поздно, и результат этого плачевный. Наверное, самый грустный момент нового фильма — когда после этого прислуга замка на самом деле становится неживыми предметами. Но не волнуйтесь: все закончится хорошо.

20. Ради пущей эффектности замок разрушается по мере того, как падают лепестки волшебной розы

Жители замка, должно быть, ощущают себя на грани, зная, как немного времени у них осталось до того, как они навсегда окажутся заперты в своем новом обличье. Но в киноверсии каждый раз, когда опадает лепесток розы, замок сотрясается и постепенно разваливается, что добавляет напряжения к и без того мучительному ожиданию.

21. ЛеФу исследует свою сексуальность в «сугубо гомосексуальном» моменте

Режиссер Билл Кондон рассказал, что в фильм будет включен «милый, сугубо гомосексуальный момент». Оказывается, у ЛеФу есть какие-то невысказанные чувства к Гастону, и он получает шанс хорошенько подумать о них ближе к концу.

Джерело: BigPicture