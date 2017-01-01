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    22-летний парень потратил $50 000 на операции, чтобы превратиться в бесполого инопланетянина

    • Сьогодні, 07:54
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    Винни Ох, которому на сегодняшний день всего 22 года, уже успел порядком шокировать публику своим внешним видом.

    Его целью является превратиться в совершенно бесполое существо, мало похожее на знаменитостей или красивых людей - по мнению Винни, красота состоит в том, чтобы выглядеть, как мужчина и женщина одновременно, но при этом не быть ни тем, ни другим. Ради достижения своей цели Винни уже оплатил более 100 операций, которые обошлись ему в $50 000.

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    Сегодня Винни Ох (Vinny Ohh) работает в Лос Анжелесе визажистом и благодаря своей работе, а также участию в многочисленных шоу, парень планирует потратить еще около 160 000 долларов США, чтобы полностью превратиться в то существо, которое ему кажется наиболее соответствует его внутреннему состоянию. Первую процедуру по изменению внешности он произвел в 17 лет - тогда он увеличил себе губы. После этого последовали две ринопластики, импланты филеров в скулы, надбровные дуги, и еще очень-очень много различных процедур.

    Время от времени Винни носит линзы, которые превращают его глаза в два черных бездонных круга, его ногти нарощены так сильно, что больше напоминают когти, а его волосы всегда выкрашены в неестественные цвета. Теперь, для достижения полного счастья и обретения "идеальной внешности", Винни хочет удалить свои соски, гениталии и пупок.

    «Я хочу стать бесполым инопланетянином. Я хочу, чтобы моя внешность отражала то, как я чувствую себя внутри,» - говорит Винни. - «Моя цель - это стать гибридом, ни женщиной и не мужчиной. Я хотел стать таким с 17 лет. Я обратился тогда к докторам, но они не хотели мне помогать. И я не хочу, чтобы люди думали, будто я пытаюсь превратиться в женщину. Я могу жить вообще без каких-либо половых органов. Я не вижу причин, почему бы мне вообще не удалить свои гениталии, чтобы у меня там вообще ничего не было.»

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    "На сегодня я потратил 50 000 долларов на разные процедуры с кожей, губами и филерами. Все это, чтобы выглядеть, как инопланетянин. И мне кажется, я уже выгляжу, как марсианин: у меня большая голова, нет бровей, и общий образ соответствует моим планам. Когда люди спрашивают, как же я себя самоидентифицирую, я отвечаю, что я не с этой планеты."
    Как того и следовало ожидать, Винни Ох стал активистом общества ЛГБТ+, так как уверен, что его внешний вид как нельзя лучше иллюстрирует то, что "на людей нельзя навешивать ярлыки." Я понял, что я не гей, не би, не транссексуал, вообще ничего из того, что уже известно. Я просто хочу быть собой. Я делаю это, чтобы в своем роде вдохновить людей по всему миру, я хочу, чтобы они перестали навешивать ярлыки на себя и на других, чтобы не смотрели на мир зашорено."
    Винни прекрасно понимает, что привлекает внимание людей на улице. И он не старается скрыться от этого внимания - наоборот, старается привлечь его как можно больше. "Я ношу свои огромные черные линзы, как другие носят бусы из жемчуга. Я надеваю линзы так часто, как только могу. Эти линзы делают мои глаза огромными, некоторые люди даже считают их демоническими. Но мне нравится - мне кажется, они прекрасны, они делают мой взгляд похожим на взгляд животного."
    22-летний парень потратил $50 000 на операции, чтобы превратиться в бесполого инопланетянина
    22-летний парень потратил $50 000 на операции, чтобы превратиться в бесполого инопланетянина
    22-летний парень потратил $50 000 на операции, чтобы превратиться в бесполого инопланетянина
    22-летний парень потратил $50 000 на операции, чтобы превратиться в бесполого инопланетянина
    22-летний парень потратил $50 000 на операции, чтобы превратиться в бесполого инопланетянина
    22-летний парень потратил $50 000 на операции, чтобы превратиться в бесполого инопланетянина
    22-летний парень потратил $50 000 на операции, чтобы превратиться в бесполого инопланетянина




    Джерело: Культурология

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