22-летний парень потратил $50 000 на операции, чтобы превратиться в бесполого инопланетянина

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Винни Ох, которому на сегодняшний день всего 22 года, уже успел порядком шокировать публику своим внешним видом.

Его целью является превратиться в совершенно бесполое существо, мало похожее на знаменитостей или красивых людей - по мнению Винни, красота состоит в том, чтобы выглядеть, как мужчина и женщина одновременно, но при этом не быть ни тем, ни другим. Ради достижения своей цели Винни уже оплатил более 100 операций, которые обошлись ему в $50 000.

Сегодня Винни Ох (Vinny Ohh) работает в Лос Анжелесе визажистом и благодаря своей работе, а также участию в многочисленных шоу, парень планирует потратить еще около 160 000 долларов США, чтобы полностью превратиться в то существо, которое ему кажется наиболее соответствует его внутреннему состоянию. Первую процедуру по изменению внешности он произвел в 17 лет - тогда он увеличил себе губы. После этого последовали две ринопластики, импланты филеров в скулы, надбровные дуги, и еще очень-очень много различных процедур.

Время от времени Винни носит линзы, которые превращают его глаза в два черных бездонных круга, его ногти нарощены так сильно, что больше напоминают когти, а его волосы всегда выкрашены в неестественные цвета. Теперь, для достижения полного счастья и обретения "идеальной внешности", Винни хочет удалить свои соски, гениталии и пупок.



«Я хочу стать бесполым инопланетянином. Я хочу, чтобы моя внешность отражала то, как я чувствую себя внутри,» - говорит Винни. - «Моя цель - это стать гибридом, ни женщиной и не мужчиной. Я хотел стать таким с 17 лет. Я обратился тогда к докторам, но они не хотели мне помогать. И я не хочу, чтобы люди думали, будто я пытаюсь превратиться в женщину. Я могу жить вообще без каких-либо половых органов. Я не вижу причин, почему бы мне вообще не удалить свои гениталии, чтобы у меня там вообще ничего не было.»









Джерело: Культурология