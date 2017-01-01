22-летняя девушка с церебральным параличом стала звездой Instagram

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22-летняя красавица Мариана Сфакиатфкис регулярно напоминает своим 50 тысячам подписчикам в Instagram, что она далеко не всегда была здоровой и отлично выглядела.

Девушка живет в Сиднее, работает администратором фирмы и личным помощником.

Недавно Мариана опубликовала детскую фотографию, на которой видна гипсовая повязка на ноге, и рассказала свою историю в надежде помочь людям быть сильнее, даже если у них есть проблемы со здоровьем или увечья.

«Я родилась в Греции и была недоношенным ребенком. Врачи вообще сказали моей беременной маме, что ее ребенок родится мертвым, поэтому никаких послеродовых процедур подготовлено не было. Однако я родилась и была жива. Меня тут же отправили в интенсивную терапию, но к тому времени, как меня туда доставили, я находилась без кислорода слишком долго, что привело к повреждению мозга и церебральному параличу».

Джерело: BigPicture