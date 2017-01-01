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    22-летняя девушка с церебральным параличом стала звездой Instagram

    • Сьогодні, 06:23
    • Розсилка

    22-летняя красавица Мариана Сфакиатфкис регулярно напоминает своим 50 тысячам подписчикам в Instagram, что она далеко не всегда была здоровой и отлично выглядела.

    Девушка живет в Сиднее, работает администратором фирмы и личным помощником.

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    Недавно Мариана опубликовала детскую фотографию, на которой видна гипсовая повязка на ноге, и рассказала свою историю в надежде помочь людям быть сильнее, даже если у них есть проблемы со здоровьем или увечья.

    «Я родилась в Греции и была недоношенным ребенком. Врачи вообще сказали моей беременной маме, что ее ребенок родится мертвым, поэтому никаких послеродовых процедур подготовлено не было. Однако я родилась и была жива. Меня тут же отправили в интенсивную терапию, но к тому времени, как меня туда доставили, я находилась без кислорода слишком долго, что привело к повреждению мозга и церебральному параличу».

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    Та самая детская фотография, с помощью которой Мариана рассказала свою историю.
    Состояние Марианы повлияло на движение ног и стало причиной потери контроля над мышцами и равновесием. Когда девочке было пять лет, ее семья переехала в Австралию в надежде получить передовое лечение и помощь врачей.
    «В детстве я не понимала, что происходит и почему я так отличаюсь от других детей. Они издевались надо мной из-за того, что я не могла ходить, как все, и была в инвалидном кресле».
    «Постоянные издевки привели к неуверенности, депрессии, постоянному чувству тревоги. Так как я была слишком мала, я не знала, как с этим справляться, кроме как причинять себе вред».
    «Хотя мне сказали, что я никогда не буду полностью здорова, операция была успешна и мои результаты поражали. Я никогда и не хотела быть идеальной. Лишь чуточку лучше».
    Аккаунт Марианы в Instagram заполнен результатами и личными рекордами девушки в фитнесе. Упражнения помогли ей преодолеть психологические и физические проблемы.
    Соцсети и спорт преобразили жизнь Марианы. Ее подписчики считают ее истинным вдохновением. «Я стала сильным и независимым человеком. Моя любовь к фитнесу ощутимо повлияла на мою жизнь».
    22-летняя девушка с церебральным параличом стала звездой Instagram
    22-летняя девушка с церебральным параличом стала звездой Instagram
    22-летняя девушка с церебральным параличом стала звездой Instagram
    22-летняя девушка с церебральным параличом стала звездой Instagram
    22-летняя девушка с церебральным параличом стала звездой Instagram

    Джерело: BigPicture

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    фотограф
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