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    22 здания, которые легко могли бы сойти за штаб-квартиры суперзлодеев

    • Сьогодні, 08:33
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    Если бы суперзлодеи существовали в реальной жизни, где бы они свили себе гнездо?

    Присмотритесь к этим зловещего вида зданиям, подозрительно похожим на штаб-квартиры киношных суперзлодеев.

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    Некоторые из этих строений выглядят, как укрытия негодяев из фильмов о Джеймсе Бонде. На самом деле это исключительно оригинальные дизайнерские творения ведущих архитекторов из разных стран.

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    Бывшее здание Исследовательского института экспериментальной медицины в Берлине.
    Здание муниципалитета Филадельфии.
    Торговый центр Polygone Riviera во Франции.
    Музей транспорта Риверсайд в Глазго.
    Администрация вокзала, встроенная в бывшее атомное бомбоубежище в Стокгольме.
    Бузлуджа, Болгария.
    Дом Сен-Сир в Брюсселе.
    Форт «Император Александр I» («Чумный») в Кронштадте.
    Небоскреб Маханакхон в Бангкоке.
    Национальная библиотека Беларуси в Минске.
    Собор Клермон-Ферран во Франции.
    Небоскреб Maze Tower в Дубае.
    Католическая церковь в Паксе, Венгрия.
    Башня Dc Tower I в Вене.
    Капсульная башня Накагин в Токио.
    Дворец бракосочетаний в Ашхабаде.
    Парк Ferrari World в Дубае.
    Штаб-квартира департамента здравоохранения Страны Басков в Бильбао.
    Церковь Темппелиаукио в Финляндии.
    Нефтеперерабатывающая станция OMV Borealis на германо-австрийской границе.
    Тихоокеанский центр дизайна в Лос-Анджелесе.
    Небоскреб Тайбэй 101 с обсерваторией, Тайвань.
    22 здания, которые легко могли бы сойти за штаб-квартиры суперзлодеев

    Джерело: BigPicture

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    фотограф
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