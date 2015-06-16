22 здания, которые легко могли бы сойти за штаб-квартиры суперзлодеев



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Если бы суперзлодеи существовали в реальной жизни, где бы они свили себе гнездо?

Присмотритесь к этим зловещего вида зданиям, подозрительно похожим на штаб-квартиры киношных суперзлодеев.

Некоторые из этих строений выглядят, как укрытия негодяев из фильмов о Джеймсе Бонде. На самом деле это исключительно оригинальные дизайнерские творения ведущих архитекторов из разных стран.

Джерело: BigPicture