22 здания, которые легко могли бы сойти за штаб-квартиры суперзлодеев
- Сьогодні, 08:33
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Если бы суперзлодеи существовали в реальной жизни, где бы они свили себе гнездо?Присмотритесь к этим зловещего вида зданиям, подозрительно похожим на штаб-квартиры киношных суперзлодеев.
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Некоторые из этих строений выглядят, как укрытия негодяев из фильмов о Джеймсе Бонде. На самом деле это исключительно оригинальные дизайнерские творения ведущих архитекторов из разных стран.
Джерело: BigPicture