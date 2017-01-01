25 примеров социальной рекламы, которая заставит вас остановиться и задуматься



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Многие люди жалуются на рекламные объявления, как на неприятный способ «впарить» нам свой продукт. Но не вся реклама плохая.

Рекламные объявления в этой подборке являются прекрасными примерами эффективных рекламных стратегий для социальных кампаний, которые хотят быть услышанными.

Хорошо сделанная реклама предназначена, чтобы захватить ваше внимание и остаться в памяти надолго. Заставить людей беспокоиться о различных социальных и экологических проблемах – важная задача социальной рекламы.

Так же, как и коммерческая реклама, социальная реклама не может апеллировать одними фактами. Она, в первую очередь, должна обратиться к эмоциям зрителя.

Джерело: Fullpicture.ru