25 примеров социальной рекламы, которая заставит вас остановиться и задуматься
- Сьогодні, 15:46
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Многие люди жалуются на рекламные объявления, как на неприятный способ «впарить» нам свой продукт. Но не вся реклама плохая.
Рекламные объявления в этой подборке являются прекрасными примерами эффективных рекламных стратегий для социальных кампаний, которые хотят быть услышанными.
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Хорошо сделанная реклама предназначена, чтобы захватить ваше внимание и остаться в памяти надолго. Заставить людей беспокоиться о различных социальных и экологических проблемах – важная задача социальной рекламы.
Так же, как и коммерческая реклама, социальная реклама не может апеллировать одними фактами. Она, в первую очередь, должна обратиться к эмоциям зрителя.
Джерело: Fullpicture.ru