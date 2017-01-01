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    25 примеров социальной рекламы, которая заставит вас остановиться и задуматься

    • Сьогодні, 15:46
    • Розсилка

    Многие люди жалуются на рекламные объявления, как на неприятный способ «впарить» нам свой продукт. Но не вся реклама плохая.

    Рекламные объявления в этой подборке являются прекрасными примерами эффективных рекламных стратегий для социальных кампаний, которые хотят быть услышанными.

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    Хорошо сделанная реклама предназначена, чтобы захватить ваше внимание и остаться в памяти надолго. Заставить людей беспокоиться о различных социальных и экологических проблемах – важная задача социальной рекламы.

    Так же, как и коммерческая реклама, социальная реклама не может апеллировать одними фактами. Она, в первую очередь, должна обратиться к эмоциям зрителя.

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    1. Жертвы пыток такие же люди, как вы и я.
    2. Не пейте за рулем. Может быть кто-то закажет печать листовок, чтобы распространить этот посыл среди автомобилистов.
    3. Всемирный фонд природы: пугающее против страшного.
    4. Ваш цвет кожи не должен диктовать ваше будущее.
    5. Вырубка лесов продолжается с каждым переворотом страницы.
    6. Экономя бумагу, спасаете планету.
    7. Загрязнение воздуха убивает 60000 человек в год.
    8. Лайк не поможет. Быть волонтером – значит менять жизнь.
    9. Сохраните птиц. Если вы не поднимите мусор, то это сделают они.
    10. Что мы видим, когда вы курите.
    11. Не разговаривайте по телефону во время вождения.
    12. Дети-солдаты. Это не случится здесь, но это происходит сейчас.
    13. Цензура рассказывает лживые истории.
    14. Думайте на обе стороны, отвлекаясь за рулем.
    15. Каждые 60 секунд вымирает один вид.
    16. Курение вызывает преждевременное старение.
    17. Вы не эскиз. Скажи нет анорексии.
    18. Забытые дети заставляют чувствовать себя невидимыми. Прекратите жестокое обращение с детьми прямо сейчас.
    19. Все возвращается. Держите море чистым.
    20. Двойные стандарты. Когда вы видите тунца, думайте о пандах.
    21. Сонливость сильнее вас. Не водите не выспавшимися.
    22. Посмотрите, как легко можно накормить голодного.
    23. Вы сами заразили себя раком.
    24. Для бездомных, каждый день – борьба.
    25. Пожалуйста, не потеряйте контроль над собой, когда решили немного выпить.
    25 примеров социальной рекламы, которая заставит вас остановиться и задуматься

    Джерело: Fullpicture.ru

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