25 занимательных фактов об Антарктике - самом «зимнем» континенте нашей планеты



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Антарктика - это единственный континент на Земле, на котором влияние человека сведено к минимуму.

Там бывает мало туристов, зато совершается много научных исследований. Однако что же мы знаем об этом месте?

Возможно, среди этих 20 фактов есть что-то, чего вы еще не знали.

1. Вы не можете работать в Антарктике, если ваши зубы мудрости и аппендикс еще не удалены.

2. Антарктика является самым сухим местом на планете.

3. У Антарктики есть собственный интернет-домейн .aq

4. 53 миллиона лет назад на берегах Антарктики росли пальмы.

5. Группа Metallica сыграла в Антарктике концерт под названием «Freeze 'Em All»

6. Некогда в Антарктике была атомная электростанция.

7. Зато сейчас там все еще есть департамент пожарной охраны.

8. В Антарктике находится как минимум 1150 видов различных грибков и плесени.

9. Технически, по территории Антарктики проходят абсолютно все временные зоны.

10. В Антарктике нет ни одного полярного медведя. Они живут на территории Арктики.

11. В Антарктике есть бар. И это самый южный бар в мире.

12. Самая низкая температура была зарегистрирована в Антарктике в декабре 2013 года - тогда градусники показывали -91,2С. Самой высокой температурой стало 26,3 С.

13. Антарктика является пятым по величине континентом. Она больше Европы и больше Австралии.

14. 99% поверхности Антарктики покрыто льдом. Но на самом деле под всем этим льдом есть обычная земля.

15. Лед и снега Антарктики содержат в себе около 70% всей пресной воды на Земле.

16. Через Антарктику проходят Трансатлантические горы, которые делят континент на Западную и Восточную Антарктиду. В отличие от гор на других континентах, вершины гор на Антарктики не покрыты ни льдом, ни снегом и являются практически единственными участками, где можно увидеть непокрытую осадками горную породу.

17. В Антарктике есть несколько церквей, в том числе и православная церковь.

18. Первым известным истории человеком, достигшим Южный полюс, был норвежский исследователь Роальд Амундсен, который дошел до полюса 14 декабря 1911 года.

19. После обсуждений между 12 странами в 1959 году был подписан договор, согласно которому территорию Антарктики позволено использовать исключительно в мирных целях. Согласно этому договору на территории континента не разрешено использовать ядерное оружие или хранить радиоактивные материалы. На сегодня в число участников договора входят 46 государств.

20. Первым ребенком, родившимся на территории Антарктики, стал Эмилио Пальма, появившийся на свет в январе 1979 года.

21. Вплоть до 1820 года о существовании Антарктиды никто не подозревал. Исследователи были уверены, что это не континент, а всего лишь группа островов.

22. В Антарктике нет ни одного сухопутного млекопитающего.

23. Несмотря на экстремально низкие температуры, в Антарктике растут цветковые растения и живут некоторые виды насекомых.

24. В Антарктике найдены источники многочисленных полезных ископаемых, в том числе золота, серебра, платины и алмазов. Однако согласно Договору об Антарктике, добывать их запрещено.

25. Над Антарктикой находится огромная (20-27 миллионов квадратных километров) озоновая дыра, которая практически полностью исчезает в период с марта по апрель.





Джерело: Культурология