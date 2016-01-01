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    25 занимательных фактов об Антарктике - самом «зимнем» континенте нашей планеты

    • Вчора, 11:17
    • Розсилка

    Антарктика - это единственный континент на Земле, на котором влияние человека сведено к минимуму.

    Там бывает мало туристов, зато совершается много научных исследований. Однако что же мы знаем об этом месте?

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    Возможно, среди этих 20 фактов есть что-то, чего вы еще не знали.

    1. Вы не можете работать в Антарктике, если ваши зубы мудрости и аппендикс еще не удалены.
    2. Антарктика является самым сухим местом на планете.
    3. У Антарктики есть собственный интернет-домейн .aq
    4. 53 миллиона лет назад на берегах Антарктики росли пальмы.
    5. Группа Metallica сыграла в Антарктике концерт под названием «Freeze 'Em All» 
    6. Некогда в Антарктике была атомная электростанция.
    7. Зато сейчас там все еще есть департамент пожарной охраны. 
    8. В Антарктике находится как минимум 1150 видов различных грибков и плесени.
    9. Технически, по территории Антарктики проходят абсолютно все временные зоны.
    10. В Антарктике нет ни одного полярного медведя. Они живут на территории Арктики.
    11. В Антарктике есть бар. И это самый южный бар в мире.

    12. Самая низкая температура была зарегистрирована в Антарктике в декабре 2013 года - тогда градусники показывали -91,2С. Самой высокой температурой стало 26,3 С.

    13. Антарктика является пятым по величине континентом. Она больше Европы и больше Австралии.
    14. 99% поверхности Антарктики покрыто льдом. Но на самом деле под всем этим льдом есть обычная земля.
    15. Лед и снега Антарктики содержат в себе около 70% всей пресной воды на Земле. 
    16. Через Антарктику проходят Трансатлантические горы, которые делят континент на Западную и Восточную Антарктиду. В отличие от гор на других континентах, вершины гор на Антарктики не покрыты ни льдом, ни снегом и являются практически единственными участками, где можно увидеть непокрытую осадками горную породу.
    17. В Антарктике есть несколько церквей, в том числе и православная церковь.
    18. Первым известным истории человеком, достигшим Южный полюс, был норвежский исследователь Роальд Амундсен, который дошел до полюса 14 декабря 1911 года. 

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    25 занимательных фактов об Антарктике - самом «зимнем» континенте нашей планеты
    25 занимательных фактов об Антарктике - самом «зимнем» континенте нашей планеты
    25 занимательных фактов об Антарктике - самом «зимнем» континенте нашей планеты
    25 занимательных фактов об Антарктике - самом «зимнем» континенте нашей планеты
    25 занимательных фактов об Антарктике - самом «зимнем» континенте нашей планеты
    25 занимательных фактов об Антарктике - самом «зимнем» континенте нашей планеты
    25 занимательных фактов об Антарктике - самом «зимнем» континенте нашей планеты
    25 занимательных фактов об Антарктике - самом «зимнем» континенте нашей планеты
    25 занимательных фактов об Антарктике - самом «зимнем» континенте нашей планеты
    25 занимательных фактов об Антарктике - самом «зимнем» континенте нашей планеты

    19. После обсуждений между 12 странами в 1959 году был подписан договор, согласно которому территорию Антарктики позволено использовать исключительно в мирных целях. Согласно этому договору на территории континента не разрешено использовать ядерное оружие или хранить радиоактивные материалы. На сегодня в число участников договора входят 46 государств.

    20. Первым ребенком, родившимся на территории Антарктики, стал Эмилио Пальма, появившийся на свет в январе 1979 года.

    21. Вплоть до 1820 года о существовании Антарктиды никто не подозревал. Исследователи были уверены, что это не континент, а всего лишь группа островов.
    22. В Антарктике нет ни одного сухопутного млекопитающего. 

    23. Несмотря на экстремально низкие температуры, в Антарктике растут цветковые растения и живут некоторые виды насекомых.

    24. В Антарктике найдены источники многочисленных полезных ископаемых, в том числе золота, серебра, платины и алмазов. Однако согласно Договору об Антарктике, добывать их запрещено.
    25. Над Антарктикой находится огромная (20-27 миллионов квадратных километров) озоновая дыра, которая практически полностью исчезает в период с марта по апрель. 

    Джерело: Культурология

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