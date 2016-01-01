25 занимательных фактов об Антарктике - самом «зимнем» континенте нашей планеты
- Вчора, 11:17
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Антарктика - это единственный континент на Земле, на котором влияние человека сведено к минимуму.
Там бывает мало туристов, зато совершается много научных исследований. Однако что же мы знаем об этом месте?
Возможно, среди этих 20 фактов есть что-то, чего вы еще не знали.
1. Вы не можете работать в Антарктике, если ваши зубы мудрости и аппендикс еще не удалены.
2. Антарктика является самым сухим местом на планете.
3. У Антарктики есть собственный интернет-домейн .aq
4. 53 миллиона лет назад на берегах Антарктики росли пальмы.
5. Группа Metallica сыграла в Антарктике концерт под названием «Freeze 'Em All»
6. Некогда в Антарктике была атомная электростанция.
7. Зато сейчас там все еще есть департамент пожарной охраны.
8. В Антарктике находится как минимум 1150 видов различных грибков и плесени.
9. Технически, по территории Антарктики проходят абсолютно все временные зоны.
10. В Антарктике нет ни одного полярного медведя. Они живут на территории Арктики.
11. В Антарктике есть бар. И это самый южный бар в мире.
12. Самая низкая температура была зарегистрирована в Антарктике в декабре 2013 года - тогда градусники показывали -91,2С. Самой высокой температурой стало 26,3 С.
13. Антарктика является пятым по величине континентом. Она больше Европы и больше Австралии.
14. 99% поверхности Антарктики покрыто льдом. Но на самом деле под всем этим льдом есть обычная земля.
15. Лед и снега Антарктики содержат в себе около 70% всей пресной воды на Земле.
16. Через Антарктику проходят Трансатлантические горы, которые делят континент на Западную и Восточную Антарктиду. В отличие от гор на других континентах, вершины гор на Антарктики не покрыты ни льдом, ни снегом и являются практически единственными участками, где можно увидеть непокрытую осадками горную породу.
17. В Антарктике есть несколько церквей, в том числе и православная церковь.
18. Первым известным истории человеком, достигшим Южный полюс, был норвежский исследователь Роальд Амундсен, который дошел до полюса 14 декабря 1911 года.
19. После обсуждений между 12 странами в 1959 году был подписан договор, согласно которому территорию Антарктики позволено использовать исключительно в мирных целях. Согласно этому договору на территории континента не разрешено использовать ядерное оружие или хранить радиоактивные материалы. На сегодня в число участников договора входят 46 государств.
20. Первым ребенком, родившимся на территории Антарктики, стал Эмилио Пальма, появившийся на свет в январе 1979 года.
21. Вплоть до 1820 года о существовании Антарктиды никто не подозревал. Исследователи были уверены, что это не континент, а всего лишь группа островов.
22. В Антарктике нет ни одного сухопутного млекопитающего.
23. Несмотря на экстремально низкие температуры, в Антарктике растут цветковые растения и живут некоторые виды насекомых.
24. В Антарктике найдены источники многочисленных полезных ископаемых, в том числе золота, серебра, платины и алмазов. Однако согласно Договору об Антарктике, добывать их запрещено.
25. Над Антарктикой находится огромная (20-27 миллионов квадратных километров) озоновая дыра, которая практически полностью исчезает в период с марта по апрель.
Джерело: Культурология