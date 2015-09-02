28 кадров в память о Чернобыльской катастрофе



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Припять когда-то была процветающим городом, где проживало порядка 50 000 человек. Но 26 апреля 1986 года, когда произошла страшная авария на одном из реакторов Чернобыльской АЭС, все изменилось в один момент.

В этом году исполняется 31 год с момента Чернобыльской катастрофы – крупнейшей за всю историю ядерной энергетики в мире.

Выросло уже целое поколение, не заставшее эту ужасную трагедию, но в этот день мы традиционно вспоминаем о Чернобыле. Ведь только помня ошибки прошлого можно надеяться не повторить их в будущем.

В 1986 году на Чернобыльском реакторе №4 прогремел взрыв. Несколько сотен работников и пожарных пытались потушить пожар, горевший 10 дней. Мир окутало облако радиации. Тогда погибли около 50 сотрудников станции и пострадали сотни спасателей. Определить масштабы катастрофы и ее влияния на здоровье людей до сих пор трудно – только от рака, развившегося в результате полученной дозы радиации, умерли от 4 до 200 тысяч человек. Припять и окружающие районы еще несколько столетий будут небезопасными для проживания людей.

Джерело: ФотоТелеграф