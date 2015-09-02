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    28 кадров в память о Чернобыльской катастрофе

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    Припять когда-то была процветающим городом, где проживало порядка 50 000 человек. Но 26 апреля 1986 года, когда произошла страшная авария на одном из реакторов Чернобыльской АЭС, все изменилось в один момент.

    В этом году исполняется 31 год с момента Чернобыльской катастрофы – крупнейшей за всю историю ядерной энергетики в мире.

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    Выросло уже целое поколение, не заставшее эту ужасную трагедию, но в этот день мы традиционно вспоминаем о Чернобыле. Ведь только помня ошибки прошлого можно надеяться не повторить их в будущем.

    В 1986 году на Чернобыльском реакторе №4 прогремел взрыв. Несколько сотен работников и пожарных пытались потушить пожар, горевший 10 дней. Мир окутало облако радиации. Тогда погибли около 50 сотрудников станции и пострадали сотни спасателей. Определить масштабы катастрофы и ее влияния на здоровье людей до сих пор трудно – только от рака, развившегося в результате полученной дозы радиации, умерли от 4 до 200 тысяч человек. Припять и окружающие районы еще несколько столетий будут небезопасными для проживания людей.

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    Дежурный оператор ядерного реактора записывает контрольные показания на месте единственного работающего реактора №3, во вторник, 20 июня 2000 года. Андрей Шауман сердито ткнул в сторону выключателя, спрятанного под герметичной металлической крышкой на пульте управления реактора в Чернобыле — атомной электростанции, название которой стало синонимом ядерной катастрофы. «Это – тот самый выключатель, с помощью которого можно отключить реактор. За 2 тысячи долларов я разрешу любому нажать эту кнопку, когда придет время», – заявил тогда Шауман, исполняющий обязанности главного инженера. Когда это самое время пришло 15 декабря 2000 года, активисты-экологи, правительства и простые люди по всему миру вздохнули спокойно. Однако для 5800 работников Чернобыля это был день траура. (AP Photo/Efrem Lukatsky)
    Этот снимок Чернобыльской АЭС в Чернобыле (Украина) 1986 года, сделанный с воздуха, показывает разрушения реактора №4 26 апреля 1986 года. В результате взрыва и пожара, который последовал за ним, произошел выброс огромное количества радиоактивных веществ в атмосферу. Спустя десять лет после крупнейшей в мире ядерной катастрофы электростанция продолжала работать из-за острой нехватки электроэнергии в Украине. Окончательная остановка электростанции произошла только в 2000 году. (AP Photo/ Volodymyr Repik)
    17-летняя Оксана Гайбон (справа) и 15-летняя Алла Козимерка, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы 1986 года, проходят лечение инфракрасными лучами в детской больнице «Тарара» в столице Кубы. Оксана и Алла, как и сотни других российских и украинских подростков, получивших дозу радиации, бесплатно лечились на Кубе в рамках гуманитарного проекта. (ADALBERTO ROQUE/AFP)
    11 октября 1991 года при снижении оборотов турбогенератора № 4 второго энергоблока для последующей его остановки и вывода в ремонт сепаратора-пароперегревателя СПП-44 произошла авария и пожар. На этом снимке, сделанном во время визита журналистов на станцию 13 октября 1991 года, видна часть рухнувшей крыши Чернобыльской АЭС, разрушенной пожаром. (AP Photo/Efrm Lucasky)
    Вид с воздуха на ЧАЭС, после крупнейшая в истории человечества ядерной катастрофы. Снимок сделан через три дня после взрыва на АЭС в 1986 году. Перед трубой находится разрушенный 4-й реактор. (AP Photo)
    Фото из февральского выпуска журнала «Советская жизнь»: главный зал 1-го энергоблока Чернобыльской АЭС 29 апреля 1986 года в Чернобыле. Советский Союз признал, что на электростанции произошла авария, но не предоставил дополнительной информации. (AP Photo)
    Жительница белорусской деревни Новоселки, расположенной сразу за 30-километровой запретной зоной вокруг ЧАЭС, 7 апреля 2006 года. (AFP PHOTO / VIKTOR DRACHEV)
    Оставшиеся жители покинутой белорусской деревни Тулговичи, расположенной в 30-километровой запретной зоне вокруг Чернобыльской АЭС, отмечают православный праздник Благовещения Богородицы, 7 апреля 2006 года. До аварии в деревне проживало около 2000 человек, а сейчас осталось всего восемь. (AFP PHOTO / VIKTOR DRACHEV)
    Строительная бригада в масках и специальных защитных костюмах во время работ по укреплению саркофага, покрывающего разрушенный 4-йреактор Чернобыльской АЭС, 12 апреля 2006 г. (AFP PHOTO / GENIA SAVILOV)
    Советский медицинский работник обследует ребенка, который был эвакуирован из зоны ядерной катастрофы в совхоз «Копелово» под Киевом 11 мая 1986 года. Снимок был сделан во время поездки, организованной советскими властями с целью показать, как они справляются с аварией. (AP Photo/Boris Yurchenko)
    Председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Горбачев (в центре) и его супруга Раиса Горбачева во время беседы с руководством АЭС 23 февраля 1989 года. Это был первый визит советского лидера на станцию после аварии, произошедшей в апреле 1986 года. (AFP PHOTO / TASS)
    Киевляне стоят в очереди за бланками перед проверкой на предмет заражения радиацией после аварии на Чернобыльской АЭС, в Киеве 9 мая 1986 года. (AP Photo/Boris Yurchenko)
    Мальчик читает объявление на калитке детской площадки в Висбадене 5 мая 1986 года, в котором написано: «Эта площадка временно закрыта». Неделю спустя после взрыва атомного реактора в Чернобыле 26 апреля 1986 года муниципальный совет Висбадена закрыл все детские площадки после обнаружения уровня радиоактивности от 124 до 280 беккерелей. (AP Photo/Frank Rumpenhorst)
    Активисты организации по защите окружающей среды помечают железнодорожные вагоны, в которых находится зараженная радиацией сухая сыворотка. Фото сделано в Бремене, на севере Германии 6 февраля 1987 года. Сыворотка, которая была доставлена в Бремен для дальнейшей транспортировки в Египет, была произведена после аварии на Чернобыльской АЭС и подверглась заражению радиоактивными осадками. (AP Photo/Peter Meyer)
    Работник скотобойни ставит штампы о пригодности на коровьих тушах во Франкфурте-на-Майне, Западная Германия, 12 мая 1986 года. Согласно решению министра по социальным вопросам федеральной земли Гессен, после взрыва на ЧАЭС все мясо стало подвергаться радиационному контролю. (AP Photo/Kurt Strumpf/stf)
    Архивное фото от 14 апреля 1998 года. Работники Чернобыльской АЭС проходят мимо пульта управления разрушенного 4-го энергоблока станции. (AFP PHOTO/ GENIA SAVILOV)
    Панель управления 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС, 14 апреля 1998 года. (AFP PHOTO/ GENIA SAVILOV)
    Рабочие, принимавшие участие в строительстве бетонного саркофага, закрывающего чернобыльский реактор, на памятном фото 1986 года рядом с незавершенной стройкой. Согласно данным «Союза Чернобыль Украины» тысячи людей, принимавших участие в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, скончались от последствий радиационного заражения, от которого пострадали во время работы. (AP Photo/ Volodymyr Repik)
    Высоковольтные башни неподалеку от Чернобыльской АЭС, 20 июня 2000 года в Чернобыле. (AP Photo/Efrem Lukatsky)
    Вид на город Припять и четвертый реактор Чернобыля 15 декабря 2000 года, в день полной остановки Чернобыльской АЭС. (Photo by Yuri Kozyrev/Newsmakers)
    Колесо обозрения и карусель в пустынном парке развлечений города-призрака Припяти, находящегося по соседству с Чернобыльской АЭС, 26 мая 2003 года. (AFP PHOTO/ SERGEI SUPINSKY)
    Заброшенный парк аттракционов в городе Припять, который находится рядом с Чернобыльской АЭС, 26 мая 2003 года. Население Припяти, которое в 1986 году составляло 45000 человек, было полностью эвакуировано в течение первых трех дней после взрыва 4-го реактора №4. Взрыв на Чернобыльской атомной станции прогремел в 1:23 ночи 26 апреля 1986 года. Образовавшееся в результате радиоактивное облако нанесло ущерб большей части территории Европы. По разным оценкам от 15 до 30 тысяч человек умерли впоследствии в результате облучения радиацией. Свыше 2,5 миллионов жителей Украины страдают от заболеваний, приобретенных в результате облучения, и около 80 тысяч из них получают пособие. (AFP PHOTO/ SERGEI SUPINSKY)
    Противогазы на полу классной комнаты в одной из школ города-призрака Припять, который находится недалеко от Чернобыльской АЭС, 26 мая 2003 года. (AFP PHOTO/ SERGEI SUPINSKY)
    Корпус телевизора в номере одной из гостиниц города Припять, 26 мая 2003 года. (AFP PHOTO/ SERGEI SUPINSKY)
    Припять. (AFP PHOTO/ SERGEI SUPINSKY)
    Женщина с поросятами в опустевшей белорусской деревне Тульговичи в 370 км к юго-востоку от Минска, 7 апреля 2006 года. Эта деревня находится в пределах 30-километровой зоны вокруг ЧАЭС. (AFP PHOTO / VIKTOR DRACHEV)
    Работник Чернобыльской АЭС измеряет уровень радиации с помощью стационарной системы радиационного контроля на выходе из здания электростанции после рабочего дня, 12 апреля 2006 года. (AFP PHOTO/ GENIA SAVILOV)
    28 кадров в память о Чернобыльской катастрофе

    Джерело: ФотоТелеграф

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    фотограф
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