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    $3 тысячи за снимок. Бикини-модель заработала состояние благодаря откровенным фото

    • Сьогодні, 14:42
    • Розсилка

    Проживающая в австралийском городе Голд-Кост уроженка Новой Зеландии стала известна после участия в местном реалити-шоу

    Бикини-модель из Австралии стала настоящей звездой инстаграма благодаря откровенным снимкам.

    За каждый пост в социальной сети девушка получает по три тысячи долларов.

    Проживающая в австралийском городе Голд-Кост уроженка Новой Зеландии стала известна после участия в местном реалити-шоу.

    После этого 28-летняя Росанна Аркл завела страницу в инстаграме, где регулярно радует подписчиков своими пикантными фото.

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    $3 тысячи за снимок. Бикини-модель заработала состояние благодаря откровенным фото
    $3 тысячи за снимок. Бикини-модель заработала состояние благодаря откровенным фото
    $3 тысячи за снимок. Бикини-модель заработала состояние благодаря откровенным фото
    $3 тысячи за снимок. Бикини-модель заработала состояние благодаря откровенным фото
    $3 тысячи за снимок. Бикини-модель заработала состояние благодаря откровенным фото
    $3 тысячи за снимок. Бикини-модель заработала состояние благодаря откровенным фото
    $3 тысячи за снимок. Бикини-модель заработала состояние благодаря откровенным фото
    $3 тысячи за снимок. Бикини-модель заработала состояние благодаря откровенным фото
    $3 тысячи за снимок. Бикини-модель заработала состояние благодаря откровенным фото
    $3 тысячи за снимок. Бикини-модель заработала состояние благодаря откровенным фото
    $3 тысячи за снимок. Бикини-модель заработала состояние благодаря откровенным фото
    $3 тысячи за снимок. Бикини-модель заработала состояние благодаря откровенным фото
    $3 тысячи за снимок. Бикини-модель заработала состояние благодаря откровенным фото
    $3 тысячи за снимок. Бикини-модель заработала состояние благодаря откровенным фото
    $3 тысячи за снимок. Бикини-модель заработала состояние благодаря откровенным фото
    $3 тысячи за снимок. Бикини-модель заработала состояние благодаря откровенным фото
    $3 тысячи за снимок. Бикини-модель заработала состояние благодаря откровенным фото
    $3 тысячи за снимок. Бикини-модель заработала состояние благодаря откровенным фото
    $3 тысячи за снимок. Бикини-модель заработала состояние благодаря откровенным фото
    $3 тысячи за снимок. Бикини-модель заработала состояние благодаря откровенным фото


    Джерело: telegraf.com.ua

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