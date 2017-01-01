$3 тысячи за снимок. Бикини-модель заработала состояние благодаря откровенным фото
- Сьогодні, 14:42
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Розсилка
Проживающая в австралийском городе Голд-Кост уроженка Новой Зеландии стала известна после участия в местном реалити-шоу
Бикини-модель из Австралии стала настоящей звездой инстаграма благодаря откровенным снимкам.
За каждый пост в социальной сети девушка получает по три тысячи долларов.
Проживающая в австралийском городе Голд-Кост уроженка Новой Зеландии стала известна после участия в местном реалити-шоу.
После этого 28-летняя Росанна Аркл завела страницу в инстаграме, где регулярно радует подписчиков своими пикантными фото.
Джерело: telegraf.com.ua