30 фотографий из архива британской королевской семьи, сделанных лордом Сноудоном

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Лорд Энтони Армстронг-Джонс Сноудон, экс-супруг принцессы Маргарет, умер в возрасте 86 лет, но оставил после себя архив очаровательных фотографий.

Он был известнейшим фотографом, который более шести десятилетий работал с журналом Vogue, а его самые известные снимки – это фото королевской семьи.

Лорд Сноудон состоял в браке с принцессой Маргарет до 1978 года, но даже когда пара рассталась, он продолжал снимать королевскую семью.

Джерело: Культурология