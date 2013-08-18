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    30 фотографий из архива британской королевской семьи, сделанных лордом Сноудоном

    • Сьогодні, 14:41
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    Лорд Энтони Армстронг-Джонс Сноудон, экс-супруг принцессы Маргарет, умер в возрасте 86 лет, но оставил после себя архив очаровательных фотографий.

    Он был известнейшим фотографом, который более шести десятилетий работал с журналом Vogue, а его самые известные снимки – это фото королевской семьи.

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    Лорд Сноудон состоял в браке с принцессой Маргарет до 1978 года, но даже когда пара рассталась, он продолжал снимать королевскую семью.

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    Чарльз и Диана после помолвки, 1981 год.
    Счастливая супружеская пара с детьми, 1992 год.
    Принц Уильям и принц Гарри, сфотографированные впервые.
    Диана нежно держит младенца на руках.
    В день 60-й годовщины свадьбы.
    Принцесса Маргарет в день свадьбы, 1960 год.
    Принцесса Диана в день свадьбы, 1981 год.
    В 26-летнем возрасте принцесса Маргарет была признана первой красавицей королевства.
    Фотоснимок сделан в день 28-летия Анны.
    Роскошный и сдержанный образ принцессы Дианы.
    Принц Уильям развеселил королевскую семью своими танцами.
    Леди Диана поглощена заботой о сыне.
    16-летие принца.
    Яркая жизнь, длиною в 101 год.
    Королеву считали настоящей «матерью нации».
    Елизавета Боуз-Лайон с правнуком на руках, 1999 год.
    Изысканный образ Маргарет во всей красе.
    Маргарет прекрасно сочетает традиции и моду.
    Счастливая королевская семья, 1997 год.
    Голову Дианы украшает тиара «Узелки любви».
    Портрет Дианы в шифоновой блузке с бантом, 1980 год.
    Взгляд, полный счастья и беспечности.
    Маргарет позирует для мужа топлесс.
    В бальном платье и жемчужном колье.
    Принц Уильям держит младшего брата, 1984 год.
    Платья от любимого дизайнера Кэтрин Уолкер.
    Маргарет Роуз и её сын Дэвид Линли.
    Маргарет держит новорождённого Дэвида, 1961 год.
    Свадьба Леди Сары Армстронг-Джонс и Даниэля Шатто, 1994 год.
    Диана со своими наследниками.
    30 фотографий из архива британской королевской семьи, сделанных лордом Сноудоном

    Джерело: Культурология

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    фотограф
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