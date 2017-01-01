30-летняя калифорнийка потратила $35 тысяч, чтобы стать живой куклой Барби



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В детстве девушка обожала Барби. У нее была дюжина таких кукол. Потом увлеклась субкультурой готов. Одевалась в черное, носила тяжелый макияж. Однако мечта о Барби победила

«Мне всегда нравилась эстетика Барби. Когда я стала старше, решила, что хочу подражать ей. Она, без преувеличения, культовый персонаж», – говорит Офелия.

Первую инъекцию ботокса сделала в 2009-м. С тех пор прошла десятки косметических процедур. Накачала губы. Изменила форму носа. Вставила контактные линзы с увеличенной радужкой. Стала блондинкой. Теперь планирует увеличить грудь и ягодицы, удалить несколько ребер, чтобы еще больше приблизиться к желанному образу.

В магазин и по рутинным делам Офелия ходит почти без макияжа. Если же предстоит длительная прогулка или встреча, тщательно красится. На это тратит около 3-х часов. Подбирает одежду. В ее гардеробе преобладают розовые тона.

У Офелии есть аккаунт в Instagram. Подписчиками живой Барби стали уже 36 тыс. пользователей.

Джерело: Gazeta.ua