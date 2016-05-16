30 невероятных снимков молодой мамы, которая уволилась с работы ради своих дочерей
- Сьогодні, 08:09
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Розсилка
Джина Булига из Румынии сделала то, о чём многие женщины только мечтают.
Она уволилась с работы, чтобы заниматься своим дочерьми и любимым хобби - фотографией.
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«Я считаю, что Солнце всегда находится на нашей стороне, и всегда освещает наш путь. Нужно только не бояться идти вперёд», - говорит Джина.
Мы публикуем для наших читателей такие живые фотографии замечательной мамы и фотографа.
Джерело: Культурология