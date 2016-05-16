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    30 невероятных снимков молодой мамы, которая уволилась с работы ради своих дочерей

    • Сьогодні, 08:09
    • Розсилка

    Джина Булига из Румынии сделала то, о чём многие женщины только мечтают.

    Она уволилась с работы, чтобы заниматься своим дочерьми и любимым хобби - фотографией.

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    «Я считаю, что Солнце всегда находится на нашей стороне, и всегда освещает наш путь. Нужно только не бояться идти вперёд», - говорит Джина.

    Мы публикуем для наших читателей такие живые фотографии замечательной мамы и фотографа. 

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    30 невероятных снимков молодой мамы, которая уволилась с работы ради своих дочерей
    30 невероятных снимков молодой мамы, которая уволилась с работы ради своих дочерей
    30 невероятных снимков молодой мамы, которая уволилась с работы ради своих дочерей
    30 невероятных снимков молодой мамы, которая уволилась с работы ради своих дочерей
    30 невероятных снимков молодой мамы, которая уволилась с работы ради своих дочерей
    30 невероятных снимков молодой мамы, которая уволилась с работы ради своих дочерей
    30 невероятных снимков молодой мамы, которая уволилась с работы ради своих дочерей
    30 невероятных снимков молодой мамы, которая уволилась с работы ради своих дочерей
    30 невероятных снимков молодой мамы, которая уволилась с работы ради своих дочерей
    30 невероятных снимков молодой мамы, которая уволилась с работы ради своих дочерей
    30 невероятных снимков молодой мамы, которая уволилась с работы ради своих дочерей
    30 невероятных снимков молодой мамы, которая уволилась с работы ради своих дочерей
    30 невероятных снимков молодой мамы, которая уволилась с работы ради своих дочерей
    30 невероятных снимков молодой мамы, которая уволилась с работы ради своих дочерей
    30 невероятных снимков молодой мамы, которая уволилась с работы ради своих дочерей
    30 невероятных снимков молодой мамы, которая уволилась с работы ради своих дочерей
    30 невероятных снимков молодой мамы, которая уволилась с работы ради своих дочерей
    30 невероятных снимков молодой мамы, которая уволилась с работы ради своих дочерей
    30 невероятных снимков молодой мамы, которая уволилась с работы ради своих дочерей
    30 невероятных снимков молодой мамы, которая уволилась с работы ради своих дочерей
    30 невероятных снимков молодой мамы, которая уволилась с работы ради своих дочерей
    30 невероятных снимков молодой мамы, которая уволилась с работы ради своих дочерей
    30 невероятных снимков молодой мамы, которая уволилась с работы ради своих дочерей
    30 невероятных снимков молодой мамы, которая уволилась с работы ради своих дочерей
    30 невероятных снимков молодой мамы, которая уволилась с работы ради своих дочерей
    30 невероятных снимков молодой мамы, которая уволилась с работы ради своих дочерей
    30 невероятных снимков молодой мамы, которая уволилась с работы ради своих дочерей
    30 невероятных снимков молодой мамы, которая уволилась с работы ради своих дочерей
    30 невероятных снимков молодой мамы, которая уволилась с работы ради своих дочерей
    30 невероятных снимков молодой мамы, которая уволилась с работы ради своих дочерей

    Джерело: Культурология

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    фотограф
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