30 невероятных снимков молодой мамы, которая уволилась с работы ради своих дочерей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Джина Булига из Румынии сделала то, о чём многие женщины только мечтают.

Она уволилась с работы, чтобы заниматься своим дочерьми и любимым хобби - фотографией.

«Я считаю, что Солнце всегда находится на нашей стороне, и всегда освещает наш путь. Нужно только не бояться идти вперёд», - говорит Джина.

Мы публикуем для наших читателей такие живые фотографии замечательной мамы и фотографа.

Джерело: Культурология