30 обложек журнала Metrópoli, которым восхищаются дизайнеры



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Оформление еженедельника о культурной жизни Испании уже 19 лет считается примером высококлассного журнального дизайна.

Второе рождение Metrópoli случилось в сентябре 1996 года, когда он вышел с обложкой, посвященной фильму «На игле».

Только что принятый на работу арт-директор Родриго Санчес адаптировал на ней название журнала под иллюстрацию. «Результат застал дирекцию и читателей врасплох, но никто не жаловался», — рассказывает Санчес в интервью Speak Up.

По словам Санчеса, для каждого номера рисуются, как минимум, три варианта обложки. От первых эскизов до утверждения финальной версии процесс может занимать и два часа, и две недели. За прошедшие 19 лет он руководил созданием дизайна более 1000 номеров, а сам Metrópoli вырос из журнала о мадридском досуге в общенациональное издание о культурной жизни.

Родриго Санчес — единственный в мире дизайнер, два года подряд получавший престижную награду Society for News Design. Работы Санчеса также отмечены премиями Society of Publication Designers, Type Directors Club, Ассоциации креативной рекламы и дизайна D&AD, а также Московской международной биеннале графического дизайна «Золотая пчела».





Джерело: Bird In Flight