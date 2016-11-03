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    30 обложек журнала Metrópoli, которым восхищаются дизайнеры

    • Сьогодні, 14:15
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    Оформление еженедельника о культурной жизни Испании уже 19 лет считается примером высококлассного журнального дизайна.

    Второе рождение Metrópoli случилось в сентябре 1996 года, когда он вышел с обложкой, посвященной фильму «На игле».

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    Только что принятый на работу арт-директор Родриго Санчес адаптировал на ней название журнала под иллюстрацию. «Результат застал дирекцию и читателей врасплох, но никто не жаловался», — рассказывает Санчес в интервью Speak Up.

    По словам Санчеса, для каждого номера рисуются, как минимум, три варианта обложки. От первых эскизов до утверждения финальной версии процесс может занимать и два часа, и две недели. За прошедшие 19 лет он руководил созданием дизайна более 1000 номеров, а сам Metrópoli вырос из журнала о мадридском досуге в общенациональное издание о культурной жизни.

    Родриго Санчес — единственный в мире дизайнер, два года подряд получавший престижную награду Society for News Design. Работы Санчеса также отмечены премиями Society of Publication Designers, Type Directors Club, Ассоциации креативной рекламы и дизайна D&AD, а также Московской международной биеннале графического дизайна «Золотая пчела».

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    30 обложек журнала Metrópoli, которым восхищаются дизайнеры
    30 обложек журнала Metrópoli, которым восхищаются дизайнеры
    30 обложек журнала Metrópoli, которым восхищаются дизайнеры
    30 обложек журнала Metrópoli, которым восхищаются дизайнеры
    30 обложек журнала Metrópoli, которым восхищаются дизайнеры
    30 обложек журнала Metrópoli, которым восхищаются дизайнеры
    30 обложек журнала Metrópoli, которым восхищаются дизайнеры
    30 обложек журнала Metrópoli, которым восхищаются дизайнеры
    30 обложек журнала Metrópoli, которым восхищаются дизайнеры
    30 обложек журнала Metrópoli, которым восхищаются дизайнеры
    30 обложек журнала Metrópoli, которым восхищаются дизайнеры
    30 обложек журнала Metrópoli, которым восхищаются дизайнеры
    30 обложек журнала Metrópoli, которым восхищаются дизайнеры
    30 обложек журнала Metrópoli, которым восхищаются дизайнеры
    30 обложек журнала Metrópoli, которым восхищаются дизайнеры
    30 обложек журнала Metrópoli, которым восхищаются дизайнеры


    Джерело: Bird In Flight

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