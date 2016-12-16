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    30 причин обменять жену на кошку

    • Сьогодні, 12:21
    • Розсилка

    Если вы состоявшийся мужчина, у которого есть жена, то, как бы сильно вы ее ни любили, наверняка вам порой хочется снова быть неженатым.

    Супруга ворчит, постоянно чего-то хочет от вас, ругается, а еще эта ее мама…

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    В общем, иногда каждый мужчина не прочь вновь стать холостяком. И хотя мы ярые сторонники крепкой семьи на всю жизнь, порой и нам хочется помечтать: а что если обменять жену на кошку? Чем хороша эта идея и какие преимущества она нам принесет? Смотрим и читаем.

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    1. Очень трудно раскормить кошку до 50-го размера.
    2. Кошка пушистая везде, а не только на голове.
    3. Кошка красива и без косметики.
    4. Кошка всегда грациозна, даже когда просто сидит на диване.
    5. Любая кошка умеет мурлыкать.
    6. Кошка ест меньше.
    7. Мама вашей кошки с вами не знакома.
    8. Кошку легче держать у себя на коленях.
    9. Ночью кошка спит в ногах и не перетягивает на себя все одеяло.
    10. Если вы больны, кошка не лезет с лекарствами, а просто спит рядом.
    11. Кошка не ложится спать в бигуди.
    12. Кошка не хнычет, что у нее кончились целые колготки.
    13. Если у вас есть только пельмени, на третий день кошка ест их с удовольствием.
    14. Если у вас нет даже пельменей, на четвертый день кошка с удовольствием ест хлеб.
    15. Кошка всегда чистая и приятно пахнет.
    16. В полной темноте кошка не бьется бедрами об углы стола и не ругается.
    17. Кошка не цокает каблуками по паркету, когда у вас болит голова.
    18. Если вы устали, кошка не обижается и не поворачивается к вам спиной.
    19. Кошка умеет втягивать когти.
    20. Кошка всегда рада доброму слову.
    21. Кошка не изумляется вопросу, от кого она беременна.
    22. Если у кошки вдруг появились котята, их можно подарить друзьям.
    23. Котята вашей кошки пушисты и забавны уже через неделю после рождения.
    24. Если кошка хочет кота, ее можно просто нежно погладить.
    25. Кошке не надо покупать наряды, она всегда красива и без одежды.
    26. Кошка не бреет ноги.
    27. Кошка умеет слушать.
    28. Кошка все понимает, но говорит только «мяу» и «мр-р-р-р».
    29. Кошка не навязывает вам свое мнение.
    30. Если у вас нет кошки, завести ее себе проще простого.
    30 причин обменять жену на кошку


    Джерело: BigPicture

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