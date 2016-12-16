30 причин обменять жену на кошку
- Сьогодні, 12:21
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Розсилка
Если вы состоявшийся мужчина, у которого есть жена, то, как бы сильно вы ее ни любили, наверняка вам порой хочется снова быть неженатым.
Супруга ворчит, постоянно чего-то хочет от вас, ругается, а еще эта ее мама…
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В общем, иногда каждый мужчина не прочь вновь стать холостяком. И хотя мы ярые сторонники крепкой семьи на всю жизнь, порой и нам хочется помечтать: а что если обменять жену на кошку? Чем хороша эта идея и какие преимущества она нам принесет? Смотрим и читаем.
Джерело: BigPicture