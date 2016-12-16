30 причин обменять жену на кошку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Если вы состоявшийся мужчина, у которого есть жена, то, как бы сильно вы ее ни любили, наверняка вам порой хочется снова быть неженатым.

Супруга ворчит, постоянно чего-то хочет от вас, ругается, а еще эта ее мама…

В общем, иногда каждый мужчина не прочь вновь стать холостяком. И хотя мы ярые сторонники крепкой семьи на всю жизнь, порой и нам хочется помечтать: а что если обменять жену на кошку? Чем хороша эта идея и какие преимущества она нам принесет? Смотрим и читаем.





Джерело: BigPicture