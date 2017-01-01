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    49-летняя китаянка Лю Элин потрясла мир своим молодым телом

    • Сьогодні, 10:25
    • Розсилка

    Женщина говорит, что редко пользуется косметикой, поэтому имеет хорошую кожу. Она - фитнес-фанатик. Молодость остается благодаря регулярным физическим упражнениям

    49-летняя Лю Элин из Китая потрясла мир молодой внешностью. Имеет сияющую кожу, подтянутое и спортивное тело. На ее лице нет ни одной морщины. Сегодня женщина на пенсии, раньше работала библиотекарем.

    «Всякий раз, когда я хожу по магазинам и говорю людям реальный возраст, меня обступает толпа. Все хотят узнать мои секреты, - рассказала Лю. - Я чувствую себя на 15».

    По словам Элин, ее часто воспринимают, как новую девушку своего 22-летнего сына. Женщина говорит, что редко пользуется косметикой, поэтому имеет хорошую кожу. Она - фитнес-фанатик. Молодость остается благодаря регулярным физическим упражнениям.

    «Я плаваю в озере и ежедневно тренируюсь. Моя любимое занятие - плавание на открытом воздухе в зимний период, - рассказала Елин. - Когда все ходят в пуховиках, я раздеваюсь до бикини и прыгаю в воду. Это испытание для моей силы воли. Часто я заставляла себя это делать».

    Также Лю известна своими подвигами. Переплыла через реки Янцзы в Китае и Хан в Южной Корее. В марте 2016 без остановки пересекла Малаккский пролив в 12 км. Потратила на это четыре часа.

    Сегодня ее мечта путешествовать по всему миру и остаться красивой до 80-ти лет.

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    49-летняя китаянка Лю Элин потрясла мир своим молодым телом
    49-летняя китаянка Лю Элин потрясла мир своим молодым телом
    49-летняя китаянка Лю Элин потрясла мир своим молодым телом
    49-летняя китаянка Лю Элин потрясла мир своим молодым телом
    49-летняя китаянка Лю Элин потрясла мир своим молодым телом
    49-летняя китаянка Лю Элин потрясла мир своим молодым телом
    49-летняя китаянка Лю Элин потрясла мир своим молодым телом
    49-летняя китаянка Лю Элин потрясла мир своим молодым телом
    49-летняя китаянка Лю Элин потрясла мир своим молодым телом
    49-летняя китаянка Лю Элин потрясла мир своим молодым телом
    49-летняя китаянка Лю Элин потрясла мир своим молодым телом
    49-летняя китаянка Лю Элин потрясла мир своим молодым телом
    49-летняя китаянка Лю Элин потрясла мир своим молодым телом
    49-летняя китаянка Лю Элин потрясла мир своим молодым телом
    49-летняя китаянка Лю Элин потрясла мир своим молодым телом
    49-летняя китаянка Лю Элин потрясла мир своим молодым телом
    49-летняя китаянка Лю Элин потрясла мир своим молодым телом
    49-летняя китаянка Лю Элин потрясла мир своим молодым телом
    49-летняя китаянка Лю Элин потрясла мир своим молодым телом
    49-летняя китаянка Лю Элин потрясла мир своим молодым телом
    49-летняя китаянка Лю Элин потрясла мир своим молодым телом

    Джерело: Gazeta.ua

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