49-летняя Памела Андерсон в откровенном белье показала соблазнительную фигуру

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Фото: Rankin, Сoco de Mer

Звезда снялась в рекламной кампании известной бельевой марки

Американская актриса и модель Памела Андерсон продолжает будоражить воображение поклонников горячими фото.

Бренд белья Coco de Mer обнародовал свежие фотографии с моделью, где она позирует в довольно пикантном исподнем, передает Depo.ua.

Андерсон на фото появляется в кружевном белье и портупеи, соблазнительных полупрозрачных боди. Некоторые аксессуары не скрывают сексуальных форм актрисы.

«Новая линия состоит из 5 провокационных стилей, отражающих эротизм, элегантность, игривость и изящество», - говорится в релизе.

«Дизайнеры Coco de Mer создали страсть и грацию, которую все ожидают от марки», - говорит представитель бренда, - легендарная коллекция имеет особую соблазнительность, которая выражена в модных вещах, заставляющих чувствовать себя красивой и стильной».