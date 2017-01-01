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    49-летняя Памела Андерсон в откровенном белье показала соблазнительную фигуру

    • Сьогодні, 12:55
    • Розсилка
    Фото: Rankin, Сoco de Mer
    Фото: Rankin, Сoco de Mer

    Звезда снялась в рекламной кампании известной бельевой марки

    Американская актриса и модель Памела Андерсон продолжает будоражить воображение поклонников горячими фото.

    Бренд белья Coco de Mer обнародовал свежие фотографии с моделью, где она позирует в довольно пикантном исподнем, передает Depo.ua.

    Андерсон на фото появляется в кружевном белье и портупеи, соблазнительных полупрозрачных боди. Некоторые аксессуары не скрывают сексуальных форм актрисы.

    «Новая линия состоит из 5 провокационных стилей, отражающих эротизм, элегантность, игривость и изящество», - говорится в релизе.

    «Дизайнеры Coco de Mer создали страсть и грацию, которую все ожидают от марки», - говорит представитель бренда, - легендарная коллекция имеет особую соблазнительность, которая выражена в модных вещах, заставляющих чувствовать себя красивой и стильной».

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    49-летняя Памела Андерсон в откровенном белье показала соблазнительную фигуру
    49-летняя Памела Андерсон в откровенном белье показала соблазнительную фигуру
    49-летняя Памела Андерсон в откровенном белье показала соблазнительную фигуру
    49-летняя Памела Андерсон в откровенном белье показала соблазнительную фигуру
    49-летняя Памела Андерсон в откровенном белье показала соблазнительную фигуру
    49-летняя Памела Андерсон в откровенном белье показала соблазнительную фигуру
    49-летняя Памела Андерсон в откровенном белье показала соблазнительную фигуру
    49-летняя Памела Андерсон в откровенном белье показала соблазнительную фигуру

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