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    «50 оттенков серого» от Эшли Грэм: модель plus-size снялась в рекламе сексуального нижнего белья

    • Сьогодні, 09:32
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    Американская plus-size модель рекламирует ярко-розовые корсеты с леопардовым принтом и сводит мужчин с ума.

    Эшли Грэм обольстительна и сексуальна в любой одежде (и без нее — тем более).

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    Лучший пример тому — новая рекламная компания нижнего белья Addition Elle, в которой приняла участие американская plus-size модель. В съемке, так точно названной «Темная красавица», Эшли демонстрирует облегающие корсет и бюстгальтеры с анималистичным принтом, лежа на бархатной софе со смятыми шелковыми простынями.

    Тема съемки — маскарад, и это, надо признать, смотрится очень горячо! Кроме того, фото с участием Эшли и прекрасных незнакомцев в масках напоминают нам о фильме «50 оттенков серого» и обо всем, что происходило с его главными героями.

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    «50 оттенков серого» от Эшли Грэм: модель plus-size снялась в рекламе сексуального нижнего белья
    «50 оттенков серого» от Эшли Грэм: модель plus-size снялась в рекламе сексуального нижнего белья
    «50 оттенков серого» от Эшли Грэм: модель plus-size снялась в рекламе сексуального нижнего белья
    «50 оттенков серого» от Эшли Грэм: модель plus-size снялась в рекламе сексуального нижнего белья
    «50 оттенков серого» от Эшли Грэм: модель plus-size снялась в рекламе сексуального нижнего белья
    «50 оттенков серого» от Эшли Грэм: модель plus-size снялась в рекламе сексуального нижнего белья
    «50 оттенков серого» от Эшли Грэм: модель plus-size снялась в рекламе сексуального нижнего белья

    Белье, представленное в коллекции, украшено фигурными вырезами, ремешками, застежками и воланами. Всю коллекцию можно увидеть на официальном сайте бренда. В основном здесь представлено сексуальное белье, однако, есть и модели «на каждый день», не лишенные при этом эротического характера.

    Джерело: graziamagazine.ru

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