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    500 китайцев сделали самое большое семейное фото

    • Сьогодні, 20:03
    • Розсилка

    Все это потомки одного человека!

    Такое, наверное, могло произойти только в Китае.

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    Вряд ли еще где-нибудь найдется столько членов одной семьи. 500 предков с 25 по 31 поколение рода Рен собрались в родном поселке городского уезда Шеньчжоу во время празднования Дня весны, сообщает The Mashable. Там и было снято фото.

    Для воплощения этого в жизнь понадобилось около получаса, именно столько времени все члены семьи занимали свои места. Не случайно было выбрано и место съемки – базальтовое горное образование, благодаря нему все 500 человек влезли в кадр. По аналогии витков горной породы, большая китайская семья показала 13 витков своей генеалогии. 

    Продолжение смотрите на сайте журнала Elle.
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    фотограф
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