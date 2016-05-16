500 китайцев сделали самое большое семейное фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Все это потомки одного человека!

Такое, наверное, могло произойти только в Китае.

Вряд ли еще где-нибудь найдется столько членов одной семьи. 500 предков с 25 по 31 поколение рода Рен собрались в родном поселке городского уезда Шеньчжоу во время празднования Дня весны, сообщает The Mashable. Там и было снято фото.

Для воплощения этого в жизнь понадобилось около получаса, именно столько времени все члены семьи занимали свои места. Не случайно было выбрано и место съемки – базальтовое горное образование, благодаря нему все 500 человек влезли в кадр. По аналогии витков горной породы, большая китайская семья показала 13 витков своей генеалогии.