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    51-летняя британка увеличила бюст до 32 размера

    • Сьогодні, 12:19
    • Розсилка

    Модель Шерон Перкинс из Великобритании решилась на кардинальные изменения своей внешности после развода

    Британская модель Шерон Перкинс по-своему справляется с проблемами в личной жизни. Оставшись одной с тремя детьми, 51-летняя женщина приняла решение кардинально изменить свою внешность и лечь под нож хирурга.

    На полученные после развода деньги Шерон сделали операцию стоимостью 4,5 тыс. фунтов. В ее грудь хирурги закачали более литра силикона, но и на этом модель не планирует останавливаться. «Нужно еще больше. Кажется, уже невозможно остановиться», - говорит Перкинс. Теперь Шерон со своим 32 размером груди является обладательницей самого большого бюста в Великобритании, сообщает The Mirror.

    Если британка продолжит делать новые операции, то в скором времени может стать моделью с самой пышной грудью в мире. У Шерон сразу же появился  бойфренд, который в восторге от таких преображений и любуется своей возлюбленной.

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    на весь екран згорнути
    51-летняя британка увеличила бюст до 32 размера
    51-летняя британка увеличила бюст до 32 размера
    51-летняя британка увеличила бюст до 32 размера
    51-летняя британка увеличила бюст до 32 размера
    51-летняя британка увеличила бюст до 32 размера
    51-летняя британка увеличила бюст до 32 размера
    51-летняя британка увеличила бюст до 32 размера
    51-летняя британка увеличила бюст до 32 размера
    51-летняя британка увеличила бюст до 32 размера
    51-летняя британка увеличила бюст до 32 размера
    51-летняя британка увеличила бюст до 32 размера
    51-летняя британка увеличила бюст до 32 размера
    51-летняя британка увеличила бюст до 32 размера

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