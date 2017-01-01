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    56-летняя модель доказала, что женское тело может быть прекрасным в любом возрасте

    • Сьогодні, 16:32
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    Кто сказал, что привлекательность женщины заканчивается с уходом молодости?

    56-летняя Джулия Х. доказала своим примером, что и в этом возрасте можно быть не просто красивой, а и неимоверно сексуальной. Хотя сама женщина не стремилась к популярности, но фото, где она держит в руках черное белье, в один день сделало Джулию буквально знаменитостью.

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    Джулия Х. (Julie H.) начала публиковать свои провокационные фотографии на сайте DeviantArt, когда ей исполнилось 50 лет. Как женщина сама объясняет, к подобному повороту судьбы и подобной откровенности ее побудила произошедшая в жизни трагедия, однако подробности этого события Джулия отказывается раскрывать.

    «Я опубликовала свои фотографии в 2010 году как своего рода подтверждение, что я могу такое сделать, что я живу, что я существую», - рассказывает 56-летняя модель. Однако известность пришла к Джулии не тогда, а двумя годами позже - когда она загрузила фотографию с черным бюстгальтером в руке.

    «Дамочка в возрасте с татуировками внезапно стала такой популярной, что это до сих пор меня смущает, - рассказывает Джулия. - Внезапно 25 лайков сменились на 2500, а потом и вовсе 25 000 в день».

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    56-летняя модель доказала, что женское тело может быть прекрасным в любом возрасте
    56-летняя модель доказала, что женское тело может быть прекрасным в любом возрасте
    56-летняя модель доказала, что женское тело может быть прекрасным в любом возрасте
    56-летняя модель доказала, что женское тело может быть прекрасным в любом возрасте
    56-летняя модель доказала, что женское тело может быть прекрасным в любом возрасте
    56-летняя модель доказала, что женское тело может быть прекрасным в любом возрасте
    56-летняя модель доказала, что женское тело может быть прекрасным в любом возрасте
    56-летняя модель доказала, что женское тело может быть прекрасным в любом возрасте
    56-летняя модель доказала, что женское тело может быть прекрасным в любом возрасте
    56-летняя модель доказала, что женское тело может быть прекрасным в любом возрасте
    56-летняя модель доказала, что женское тело может быть прекрасным в любом возрасте
    56-летняя модель доказала, что женское тело может быть прекрасным в любом возрасте
    56-летняя модель доказала, что женское тело может быть прекрасным в любом возрасте
    56-летняя модель доказала, что женское тело может быть прекрасным в любом возрасте
    56-летняя модель доказала, что женское тело может быть прекрасным в любом возрасте




    Джерело: Культурология

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    фотограф
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