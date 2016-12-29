57-летняя Шэрон Стоун оголилась для модного глянца



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фотограф Марк Абрахамс снял американскую актрису Шэрон Стоун, которой сейчас 57 лет, полностью обнаженной для журнала Harper’s Bazaar.

«Я знаю, что моя задница выглядит как пакет с овсяным печеньем, но я и не пытаюсь быть самой красивой телкой в мире.

В какой-то момент начинаешь задаваться вопросом: а что действительно сексуально? Ведь не просто высокая грудь. Сексуальность — это жить, веселиться и любить себя настолько, чтобы любить того, кто рядом с тобой. Если бы я считала, что сексуальность — это пытаться быть такой, какой я была в «Основном инстинкте», нам бы всем было сегодня не очень», — говорит актриса.

Джерело: BigPicture