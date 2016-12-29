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    57-летняя Шэрон Стоун оголилась для модного глянца

    • Вчора, 16:42
    • Розсилка

    Фотограф Марк Абрахамс снял американскую актрису Шэрон Стоун, которой сейчас 57 лет, полностью обнаженной для журнала Harper’s Bazaar.

    «Я знаю, что моя задница выглядит как пакет с овсяным печеньем, но я и не пытаюсь быть самой красивой телкой в мире.

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    В какой-то момент начинаешь задаваться вопросом: а что действительно сексуально? Ведь не просто высокая грудь. Сексуальность — это жить, веселиться и любить себя настолько, чтобы любить того, кто рядом с тобой. Если бы я считала, что сексуальность — это пытаться быть такой, какой я была в «Основном инстинкте», нам бы всем было сегодня не очень», — говорит актриса.

    Джерело: BigPicture

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