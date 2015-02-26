58-летняя Мадонна проводит новогодние каникулы с 25-летним бойфрендом

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Есть еще порох в пороховницах

Мадонна, как и многие знаменитости, проводит зимние каникулы вместе с семьей. Она и ее дети отправились на один из горнолыжных курортов в Швейцарии.

Но Мадонна была бы не собой, если бы не добавила пикантности к своему отдыху. Вместе с певицей и ее наследниками в уютном шале проводит время 25-летний бойфренд звезды, манекенщик Абубакар Сумахоро.

Исполнительница щедро делится снимками с белоснежных склонов, на которых запечатлены ее дети и близкие друзья. 58-летнюю певицу не смущает внушительная разница в возрасте с моделью. Ведь она неоднократно заявляла, что увлекается мужчинами помоложе.

С 25-летним возлюбленным Мадонна познакомилась на одной из звездных тусовок в Нью-Йорке. По данным таблоидов, Абубакар в 18 лет иммигрировал в США из Кот-д'Ивуара, где за короткий срок смог построить довольно успешную карьеру манекенщика. Сейчас он участвует не только в андеграундных показах, но и сотрудничает с известными дизайнерами.

Джерело: graziamagazine.ru