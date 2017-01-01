59-летний бодибилдер покрыл все свое тело татуировками, чтобы выглядеть моложе

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В преддверие своего 60-летия житель Манчестера (Великобритания) решил покрыть почти каждый участок своего тела татуировками. Чтобы исполнить это желание, мужчине понадобилось 14 месяцев и немалая сумма денег. Результат оказался действительно впечатляющим.

Когда Рэю Хоутону (Ray Houghton) стукнуло 58 лет, он решился на то, чтобы сделать себе татуировки-рукава. Поначалу бодибилдер просто хотел скрыть свои старые наколки.

Когда он в юности служил в армии, то «по глупости» сделал себе татуировки на руках и ногах. Это были надписи «мама» и «папа», изображение обнаженной девушки и гейши. Когда же Рэй вернулся со службы и занялся бодибилдингом, он стал стесняться своих наколок. Спустя много лет мужчина все-таки решился избавиться от них, а заодно и скрыть признаки увядающего тела.

Когда мастер наколол Рэю «рукава», мужчина был в восторге. Ему захотелось продолжить «украшать» свое тело. На протяжении 14 месяцев, каждый раз проводя в кресле тату-мастера по 8-9 часов, бодибилдер воплощал в жизнь свою мечту. Он покрыл тело орнаментами в стиле народа маори. Вся процедура обошлась ему почти в 6000 евро.

На сегодняшний день культурист очень рад, что решился на такой шаг. Как утверждает «обновленный» Рэй Хоутон, он чувствует себя сейчас на несколько десятилетий моложе. Мужчина с удовольствием наблюдает, как прохожие на улицах фотографируют его, а женщины строят глазки.

Джерело: Культурология