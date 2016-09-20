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    61-летний Мел Гибсон стал отцом в девятый раз

    • Сьогодні, 10:13
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    Утро начинается с хороших новостей.

    В семье голивудского актера Мела Гибсона пополнение: его 26-летняя возлюбленная Розалинда Росс родила сына.

    Малыш, которого назвали Ларс Джерард Гибсон, появился на свет еще в выходные, однако пара предпочла скрыть этот факт. Зато сейчас радостную новость подтвердил официальный представитель Гибсона.

    О том, что пара ждет ребенка стало известно в сентябре. До этого Мел и Розалинда встречались больше года, а в феврале 2016 актер и вовсе сделал возлюбленной предложение, однако пока официально пара не оформила отношений. Если для Росс новорожденный малыш стал первенцем, то вот для Гибсона он стал девятым ребенком: актер уже воспитывает семерых детей от бывшей жены Робин Мур, с которой прожил 31 год, и дочь от Оксаны Григорьевой.

    Джерело: graziamagazine.ru

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