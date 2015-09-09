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    65 лет на троне: опубликован новый парадный портрет королевы Елизаветы II к сапфировому юбилею

    • Сьогодні, 11:43
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    К счастью, недавние слухи о кончине Елизаветы II оказались лишь слухами, и сегодня вся Великобритания празднует сапфировый юбилей главной женщины в королевстве.

    Ровно 65 лет назад 6 февраля 1952 года будущая королева взошла на престол, а сегодня не только отметила важную дату, но и закрепила за собой статус самого усидчивого на троне монарха.

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    В честь этого события официальные аккаунты королевской семьи в социальных сетях опубликовали новый портрет Елизаветы Александры Мэри, выполненный фотографом Дэвидом Бейли.

    В честь сапфирового юбилея королева надела сапфировый же гарнитур, подаренный ей отцом Георгом VI в 1947 году на свадьбу с Филиппом, герцогом Эдинбургским.

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    Джерело: graziamagazine.ru
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