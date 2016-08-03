79-летняя актриса снялась в элегантной фотосессии

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Джейн Фонда снялась в новой стильной фотосессии для журнала The Edit.

Джейн Фонда также известна как писательница, обладательница двух премий «Оскар», общественная активистка и филантроп.

Для онлайн-глянца Джейн позировала парижскому фэшн-фотографу Нико Бустосу. Для элегантных образов актриса надела такие известные бренды как Versace, Balmain и Saint Laurent, продемонстрировав «взрослый шарм».

В журнале также опубликовали и ее интервью, где Джейн Фонда рассказала про ее актерскую деятельность, а также почему она начала заниматься благотворительностью, которую она направляет на помощь жертвам сексуального насилия. В разговоре женщина призналась, что сама была жертвой сексуального насилия.

«Меня изнасиловали. Я подверглась сексуальному насилию в детстве. В молодости меня уволили, потому что я не стала спать со своим боссом. Я знаю, что многие молодые девушки даже не понимают, что были изнасилованы. Они считают, что просто неправильно сказали "нет" и считают изнасилование своей виной. Одна из самых востребованных вещей, которую нам подарило женское движение, это осознание того, что изнасилование отнюдь не наша вина. Мы были использованы, и это неправильно», – заявила актриса.









Джерело: 24 канал