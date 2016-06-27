8 свадебный фотографий, от которых захватывает дух
- Сьогодні, 11:57
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Один из самых популярных свадебных ресурсов Junebug Weddings объявил свой ежегодный рейтинг лучших фотографий
Бывают красивые свадебные фотографии, а бывают фото нереальной красоты, где образы невест теряются на фоне природы или общей эстетики.
Сайт Junebug Weddings является одним из самых известных свадебных ресурсов, где собраны не только фото, но и новинки в декорации, сервировке, планированию свадьбы.
Ежегодно журнал публикует список «Топ-50 лучших свадебных фото года», где из 50-ти фотографий мы отобрали по своему вкусу 8 лучших из лучших.
Джерело: Elle