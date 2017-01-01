Адская подземка: фотограф показал, как выглядело нью-йоркское метро 80-х годов



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В 1979 году в подземке Нью-Йорка регистрировали 250 тяжких преступлений в неделю.

За первые два месяца того года произошло шесть убийств. Ни одно метро в мире не могло сравниться по уровню преступности с нью-йоркским.

Шведский фотограф Уилли Спиллер, живший тогда в Нью-Йорке, задокументировал путешествие по тоннелям подземки со страстным любопытством иностранца, восхищенного скоростью и безумствами того времени. Фотопроект получил название «Ад на колесах».

Это было время появления рэпа, граффити, экранизации видеоигры The Warriors и первого срока Эда Коча на посту мэра города. Фотографии Уилли Спиллера можно назвать визуальным документом того времени, яркой поэмой городу и его жителям.

Джерело: BigPicture