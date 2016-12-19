Акриловые скетчи: художница из Южной Кореи 20 лет рисует крохотные магазинчики



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Крохотные магазинчики - одна из примет Южной Кореи. Лавочки с фруктами, едой и прочим нехитрым товаром выглядят на скетчах художницы Me Kyeoung Lee, как отдельный мир, куда не долетают тревоги и волнения.

В этом обзоре - рисунки, которые были написаны на протяжении двадцати лет. Они о таком близком и понятном, о красоте повседневной жизни.

У каждого из нас наверняка есть магазинчик, куда мы годами выбегаем за хлебом, где знаем наперечет всех продавцов и чувствуем себя так, словно зашли в гости к соседу. Вот и Ми Ли показывает такие очаровательные местечки - крохотные магазинчики, рядом с которыми цветут деревья, а возле входа обязательно стоит столик для недолгой остановки.

«В моем детстве было не так много игрушек и развлечений, но я до сих пор помню то чувство, когда, зажав монету в руке, бежала к ближайшему ларьку, где обязательно встречала компанию друзей», - делится воспоминаниями художница.

Скетчи Ми Ли выполнены акриловыми красками в легких пастельных тонах, даже цветущие деревья органично дополняют нежную цветовую палитру. Несмотря на то, что автор постоянно воспроизводит один и тот же сюжет, в ее обширно коллекции не найти двух одинаковых рисунков.

Сегодня в Южной Корее насчитывается более 33 тысяч магазинчиков, для местных жителей это важная составляющая их культурного пространства. Так что интерес Ми Ли к такой теме не кажется странным, а наоборот, вполне объясним.



Источник: http://www.kulturologia.ru/blogs/210317/33882/

Джерело: Культурология