Акварельные татуировки от чешского художника, которые выглядят так, будто нарисованы на бумаге



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Татуировка в современном мире это всего лишь красивый рисунок на теле, который приносит радость её обладателю, а не метка, которая может отнести человека к тому или иному слою общества.

Конечно, ещё остались люди, которые вкладывают особый смысл в свои татуировки и это прекрасно, ведь они могут рассказать историю жизни человека.

Художник и татуировщик из Чехии Ондрей Канупцик (Ondrej Konupcik) в первую очередь специализируется на акварельных татуировках и делает их не по эскизу, а так как подсказывает ему сердце. Ещё никогда у него не было недовольных клиентов. Также особенностью Ондрея является то, что он делает всего по одной татуировки в день, от чего ценность его работ только возрастает.

По материалам: 4tololo.ru