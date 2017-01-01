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    Акварельные татуировки от чешского художника, которые выглядят так, будто нарисованы на бумаге

    • Сьогодні, 09:16
    • Розсилка

    Татуировка в современном мире это всего лишь красивый рисунок на теле, который приносит радость её обладателю, а не метка, которая может отнести человека к тому или иному слою общества.

    Конечно, ещё остались люди, которые вкладывают особый смысл в свои татуировки и это прекрасно, ведь они могут рассказать историю жизни человека.

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    Художник и татуировщик из Чехии Ондрей Канупцик (Ondrej Konupcik) в первую очередь специализируется на акварельных татуировках и делает их не по эскизу, а так как подсказывает ему сердце. Ещё никогда у него не было недовольных клиентов. Также особенностью Ондрея является то, что он делает всего по одной татуировки в день, от чего ценность его работ только возрастает.

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    Акварельные татуировки от чешского художника, которые выглядят так, будто нарисованы на бумаге
    Акварельные татуировки от чешского художника, которые выглядят так, будто нарисованы на бумаге
    Акварельные татуировки от чешского художника, которые выглядят так, будто нарисованы на бумаге
    Акварельные татуировки от чешского художника, которые выглядят так, будто нарисованы на бумаге
    Акварельные татуировки от чешского художника, которые выглядят так, будто нарисованы на бумаге
    Акварельные татуировки от чешского художника, которые выглядят так, будто нарисованы на бумаге
    Акварельные татуировки от чешского художника, которые выглядят так, будто нарисованы на бумаге
    Акварельные татуировки от чешского художника, которые выглядят так, будто нарисованы на бумаге
    Акварельные татуировки от чешского художника, которые выглядят так, будто нарисованы на бумаге
    Акварельные татуировки от чешского художника, которые выглядят так, будто нарисованы на бумаге
    Акварельные татуировки от чешского художника, которые выглядят так, будто нарисованы на бумаге
    Акварельные татуировки от чешского художника, которые выглядят так, будто нарисованы на бумаге
    Акварельные татуировки от чешского художника, которые выглядят так, будто нарисованы на бумаге
    Акварельные татуировки от чешского художника, которые выглядят так, будто нарисованы на бумаге
    Акварельные татуировки от чешского художника, которые выглядят так, будто нарисованы на бумаге
    Акварельные татуировки от чешского художника, которые выглядят так, будто нарисованы на бумаге
    Акварельные татуировки от чешского художника, которые выглядят так, будто нарисованы на бумаге
    Акварельные татуировки от чешского художника, которые выглядят так, будто нарисованы на бумаге
    Акварельные татуировки от чешского художника, которые выглядят так, будто нарисованы на бумаге

    По материалам: 4tololo.ru

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