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    Акварельные животные: красочные картины, со скрытым смыслом

    • Сьогодні, 10:44
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    В акварельных работах финского художника Jonna Lamminaho (большего известного, как Scandygirl) оживают невероятной красоты животные, словно сошедшие с книжных страниц. Яркие и сочные картины приковывают взгляд, вызывая лёгкую задумчивость.

    Ещё с ранних лет Йонна увлеклась рисованием и из-за отсутствия друзей в детские годы, она полностью посвятила себя творчеству, сказав о том, что однажды станет художником.

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    И, несмотря на нелёгкий путь к маленькой победе ей всё-таки удалось достичь поставленной цели. Благодаря незаурядному таланту и безграничной фантазии, она стала рисовать акварельные картинки с животными, которые начала выкладывать в Instagram, где спустя некоторое время и обрела огромную армию поклонников.

    Её работы не перестают радовать буйством красок и цветов, привлекая всё больше и больше внимания. Глядя на эти арты, начинаешь наконец-то понимать, почему перехватывает дыхание. Ведь каждый из них несёт в себе нескончаемый поток энергии, а так же некое послание, в котором притаился скрытый смысл о разрушительной силе человека... 

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    Акварельные животные: красочные картины, со скрытым смыслом
    Акварельные животные: красочные картины, со скрытым смыслом
    Акварельные животные: красочные картины, со скрытым смыслом
    Акварельные животные: красочные картины, со скрытым смыслом
    Акварельные животные: красочные картины, со скрытым смыслом
    Акварельные животные: красочные картины, со скрытым смыслом
    Акварельные животные: красочные картины, со скрытым смыслом
    Акварельные животные: красочные картины, со скрытым смыслом
    Акварельные животные: красочные картины, со скрытым смыслом
    Акварельные животные: красочные картины, со скрытым смыслом
    Акварельные животные: красочные картины, со скрытым смыслом
    Акварельные животные: красочные картины, со скрытым смыслом
    Акварельные животные: красочные картины, со скрытым смыслом
    Акварельные животные: красочные картины, со скрытым смыслом



    Джерело: Культурология

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