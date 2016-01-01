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    Алина Гросу уличила Лорак в плагиате

    • 20 Грудня, 15:19
    • Розсилка

    Скандальная певица скопировала образ Гросу.

    Алина Гросу заметила в Инстаграм своей коллеги Ани Лорак снимок, на котором певица позирует точно в такой же полупрозрачной кофте, как Гросу на съемках видеоклипа на песню «Алкоголь». 

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    На своей странице в соцсети Алина Гросу опубликовала коллаж, где не возникает никаких сомнений в том, что певицы выбрали одинаковую одежду, пишет hochu.ua. Молодая артистка намекнула на то, что Ани Лорак таким способом приобщилась к промо ее видео на песню «Алкоголь», ведь такой образ первой Алина засветила в своем клипе. А Ани Лорак похвасталась таким образом буквально на днях во время съемок для Муз-ТВ. 

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