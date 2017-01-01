Алмазные уста: украинский визажист сделала самый дорогой макияж губ в мире
- Сьогодні, 14:48
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Общая стоимость бриллиантов, которые использовались для создания макияжа составила $26 тысяч
Всемирно известный украинский визажист Влада Фоменко-Хаггерти, которая сейчас живет и работает в Лос-Анджелесе, в очередной раз удивила мир макияжем губ.
Главный lip-визажист бренда Smashbox создала оригинальный макияж губ, претендующий на громкое звание самого дорогого в мире.
Новая оригинальная работа Влады была выполнена совместно с дизайнером ювелирных украшений Зои Чикко.
Для создания потрясающего макияжа губ она использовала блески для губ Smashbox из коллекции Be Legendary Liquid Metals and Pigments и 80 бриллиантов в 6,5 карат, общая стоимость которых составила в среднем около 26,5 тысяч долларов.
Джерело: beauty.ua