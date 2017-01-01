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    Алмазные уста: украинский визажист сделала самый дорогой макияж губ в мире

    • Сьогодні, 14:48
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    Общая стоимость бриллиантов, которые использовались для создания макияжа составила $26 тысяч

    Всемирно известный украинский визажист Влада Фоменко-Хаггерти, которая сейчас живет и работает в Лос-Анджелесе, в очередной раз удивила мир макияжем губ.

    Главный lip-визажист бренда Smashbox создала оригинальный макияж губ, претендующий на громкое звание самого дорогого в мире.

    Влада Хаггерти

    Новая оригинальная работа Влады была выполнена совместно с дизайнером ювелирных украшений Зои Чикко.

    Влада Хаггерти

    Для создания потрясающего макияжа губ она использовала блески для губ Smashbox из коллекции Be Legendary Liquid Metals and Pigments и 80 бриллиантов в 6,5 карат, общая стоимость которых составила в среднем около 26,5 тысяч долларов.

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    Алмазные уста: украинский визажист сделала самый дорогой макияж губ в мире
    Алмазные уста: украинский визажист сделала самый дорогой макияж губ в мире
    Алмазные уста: украинский визажист сделала самый дорогой макияж губ в мире
    Алмазные уста: украинский визажист сделала самый дорогой макияж губ в мире

     

     

    Джерело: beauty.ua

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