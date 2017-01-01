Алмазные уста: украинский визажист сделала самый дорогой макияж губ в мире

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Общая стоимость бриллиантов, которые использовались для создания макияжа составила $26 тысяч

Всемирно известный украинский визажист Влада Фоменко-Хаггерти, которая сейчас живет и работает в Лос-Анджелесе, в очередной раз удивила мир макияжем губ.

Главный lip-визажист бренда Smashbox создала оригинальный макияж губ, претендующий на громкое звание самого дорогого в мире.

Новая оригинальная работа Влады была выполнена совместно с дизайнером ювелирных украшений Зои Чикко.

Для создания потрясающего макияжа губ она использовала блески для губ Smashbox из коллекции Be Legendary Liquid Metals and Pigments и 80 бриллиантов в 6,5 карат, общая стоимость которых составила в среднем около 26,5 тысяч долларов.

Джерело: beauty.ua