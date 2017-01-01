Аляскинский маламут: порода собак с удивительными глазами

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Аляскинский маламут – крупная порода ездовых собак родом из холодной Аляски и арктических районов, входящая в группу шпицеобразных

Предназначенные для работы в упряжке животные получили свое название от наименования коренного народа полуострова - племени малемут, еще 2000 или 3000 лет назад использовавшего этих мощных обитателей Арктики как основной способ передвижения. Первоначально из-за силы и выносливости их разводили для буксировки тяжелых грузов, а позже - в качестве ездовых собак.

За стойкость к самым суровым условиям севера и отменные рабочие качества аляскинских маламутов часто называют «снежными поездами». Им по силам преодолеть многокилометровую дистанцию с телегой или санями. В 2010 году замечательных северных собак с обликом волка выбрали символом штата Аляска.

Джерело: telegraf.com.ua