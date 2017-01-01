  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Аляскинский маламут: порода собак с удивительными глазами

    • Сьогодні, 16:00
    • Розсилка

    Аляскинский маламут – крупная порода ездовых собак родом из холодной Аляски и арктических районов, входящая в группу шпицеобразных

    Предназначенные для работы в упряжке животные получили свое название от наименования коренного народа полуострова - племени малемут, еще 2000 или 3000 лет назад использовавшего этих мощных обитателей Арктики как основной способ передвижения. Первоначально из-за силы и выносливости их разводили для буксировки тяжелых грузов, а позже - в качестве ездовых собак.

    За стойкость к самым суровым условиям севера и отменные рабочие качества аляскинских маламутов часто называют «снежными поездами». Им по силам преодолеть многокилометровую дистанцию с телегой или санями. В 2010 году замечательных северных собак с обликом волка выбрали символом штата Аляска.

    1 з 37
    на весь екран згорнути
    Аляскинский маламут: порода собак с удивительными глазами
    Аляскинский маламут: порода собак с удивительными глазами
    Аляскинский маламут: порода собак с удивительными глазами
    Аляскинский маламут: порода собак с удивительными глазами
    Аляскинский маламут: порода собак с удивительными глазами
    Аляскинский маламут: порода собак с удивительными глазами
    Аляскинский маламут: порода собак с удивительными глазами
    Аляскинский маламут: порода собак с удивительными глазами
    Аляскинский маламут: порода собак с удивительными глазами
    Аляскинский маламут: порода собак с удивительными глазами
    Аляскинский маламут: порода собак с удивительными глазами
    Аляскинский маламут: порода собак с удивительными глазами
    Аляскинский маламут: порода собак с удивительными глазами
    Аляскинский маламут: порода собак с удивительными глазами
    Аляскинский маламут: порода собак с удивительными глазами
    Аляскинский маламут: порода собак с удивительными глазами
    Аляскинский маламут: порода собак с удивительными глазами
    Аляскинский маламут: порода собак с удивительными глазами
    Аляскинский маламут: порода собак с удивительными глазами
    Аляскинский маламут: порода собак с удивительными глазами
    Аляскинский маламут: порода собак с удивительными глазами
    Аляскинский маламут: порода собак с удивительными глазами
    Аляскинский маламут: порода собак с удивительными глазами
    Аляскинский маламут: порода собак с удивительными глазами
    Аляскинский маламут: порода собак с удивительными глазами
    Аляскинский маламут: порода собак с удивительными глазами
    Аляскинский маламут: порода собак с удивительными глазами
    Аляскинский маламут: порода собак с удивительными глазами
    Аляскинский маламут: порода собак с удивительными глазами
    Аляскинский маламут: порода собак с удивительными глазами
    Аляскинский маламут: порода собак с удивительными глазами
    Аляскинский маламут: порода собак с удивительными глазами
    Аляскинский маламут: порода собак с удивительными глазами
    Аляскинский маламут: порода собак с удивительными глазами
    Аляскинский маламут: порода собак с удивительными глазами
    Аляскинский маламут: порода собак с удивительными глазами
    Аляскинский маламут: порода собак с удивительными глазами

    Джерело: telegraf.com.ua

    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ