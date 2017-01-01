Американцы устроили митинг во дворе Иванки Трамп



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Не только Дональд Трамп не нравится американцам

В списке врагов народа оказалась и его дочь Иванка, которая недавно стала официальной помощницей отца и получила личный кабинет в Белом доме.

Во время своей предвыборной кампании новый президент США обещал выйти из Парижского соглашения по борьбе с изменениями климата, да и вообще не раз говорил, что глобальное потепление – это бред, на который он свое драгоценное время тратить не собирается. Тогда ситуацию в свои руки взяла Иванка – она уговорила отца смягчиться и не выходить из Парижского соглашения, а потом заявила, что самостоятельно собирается заниматься вопросами изменения климата, пишет peopletalk.ru.

Но представители ЛГБТ-сообщества ей не поверили и устроили акцию протеста во дворе дома Иванки Трамп.

«Иванка, ты не будешь гулять на природе со своими детьми» и «Сохраните наш общий дом», – выкрикивали протестующие. Правда, особого эффекта, кроме недовольства соседей, акция не возымела.

Напомним, что на днях американцы раскритиковали первый официальный портрет жены президента США Мелании Трамп. По мнению журналистов и пользователей соцсетей, Мелания на фотографии выглядит неестественно и больше похожа на стюардессу, чем на первую леди США.