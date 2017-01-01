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    Американцы устроили митинг во дворе Иванки Трамп

    • Сьогодні, 16:58
    • Розсилка

    Не только Дональд Трамп не нравится американцам

    В списке врагов народа оказалась и его дочь Иванка, которая недавно стала официальной помощницей отца и получила личный кабинет в Белом доме.

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    Во время своей предвыборной кампании новый президент США обещал выйти из Парижского соглашения по борьбе с изменениями климата, да и вообще не раз говорил, что глобальное потепление – это бред, на который он свое драгоценное время тратить не собирается. Тогда ситуацию в свои руки взяла Иванка – она уговорила отца смягчиться и не выходить из Парижского соглашения, а потом заявила, что самостоятельно собирается заниматься вопросами изменения климата, пишет peopletalk.ru.

    Но представители ЛГБТ-сообщества ей не поверили и устроили акцию протеста во дворе дома Иванки Трамп.

    «Иванка, ты не будешь гулять на природе со своими детьми» и «Сохраните наш общий дом», – выкрикивали протестующие. Правда, особого эффекта, кроме недовольства соседей, акция не возымела.

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    Американцы устроили митинг во дворе Иванки Трамп
    Американцы устроили митинг во дворе Иванки Трамп
    Американцы устроили митинг во дворе Иванки Трамп
    Американцы устроили митинг во дворе Иванки Трамп

    Напомним, что на днях американцы раскритиковали первый официальный портрет жены президента США Мелании Трамп. По мнению журналистов и пользователей соцсетей, Мелания на фотографии выглядит неестественно и больше похожа на стюардессу, чем на первую леди США. 

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