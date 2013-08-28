Американский журнал выйдет с обложкой, снятой на камеру айфона

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Bon Appétit присоединился к числу изданий, поместивших мобильные снимки на свои обложки.

Спецвыпуск американского журнала Bon Appétit, посвященный путешествиям, выйдет с обложкой, снятой на камеру iPhone 7 Plus.

Это не первый случай, когда издание использует мобильные снимки в печатной версии журнала, однако на обложку они попадут впервые, пишет TechCrunch.

Съемку проводили фотографы Тэйлор Педен и Джен Мунквольд из дуэта Peden + Munkvold. По их словам, они остались довольны не только получившимися снимками, но и тем, как проходил сам съемочный процесс.

«Когда тебе не нужно держать перед лицом огромный объектив — это очень удобно. Конечно, во время съемки не было ощущения, что ты участвуешь в большой фотосессии для крупного издания, но было ощущение того, что все происходит очень комфортно и естественно», — отметил Педен.

До Bon Appétit, напомним, аналогичные эксперименты с собственными обложками уже устраивали другие солидные издания, в их числе — Sports Illustrated и Billboard Magazine.

Джерело: Bird In Flight