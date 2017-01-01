«Ангелы смерти»: фото проституток из Нигерии, где СПИД уносит 10 миллионов жизней в год



Розсилка ВІДПРАВИТИ

По данным прошлогоднего исследования Iranian Journal of Public Health, среди взрослого населения Нигерии ВИЧ-инфицированы или заражены СПИДом 4,1% людей.

В начале 2000-х годов это число составляло 5% — его удалось уменьшить с помощью инвестиций и образовательных программ.

Борьбу с эпидемией усложняет то, что в стране негативное отношение к презервативам и четверть секс-работниц Нигерии ВИЧ-инфицированы (данные за 2013 год).

Нидерландский фотограф Тон Коэне сделал серию снимков с женщинами из борделей Лагоса, живущими в нищенских условиях.