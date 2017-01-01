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    «Ангелы смерти»: фото проституток из Нигерии, где СПИД уносит 10 миллионов жизней в год

    • Сьогодні, 09:06
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    По данным прошлогоднего исследования Iranian Journal of Public Health, среди взрослого населения Нигерии ВИЧ-инфицированы или заражены СПИДом 4,1% людей.

    В начале 2000-х годов это число составляло 5% — его удалось уменьшить с помощью инвестиций и образовательных программ.

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    Борьбу с эпидемией усложняет то, что в стране негативное отношение к презервативам и четверть секс-работниц Нигерии ВИЧ-инфицированы (данные за 2013 год).

    Нидерландский фотограф Тон Коэне сделал серию снимков с женщинами из борделей Лагоса, живущими в нищенских условиях.

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    Некоторые девушки начинают работать в борделях с 14 лет.
    «Ангелы смерти»: фото проституток из Нигерии, где СПИД уносит 10 миллионов жизней в год
    Они принимают до пяти клиентов в день.
    Один клиент платит от 2 до 5 долларов.
    Снимки сделаны в Лагосе — крупнейшем городе Нигерии с населением около 13 миллионов человек. Число ВИЧ-инфицированных жителей города оценивается в 1,2 миллиона. Водитель фотографа съязвил, что если приехать в город на машине, то можно учуять в воздухе запах вируса.
    Рекламный плакат призывает использовать презервативы.
    «Ангелы смерти»: фото проституток из Нигерии, где СПИД уносит 10 миллионов жизней в год
    Три года назад исследователи Journal of the International AIDS Society выяснили распространенность ВИЧ-инфекции среди секс-работниц Нигерии — она составила 24,3%.
    Исследование 2016 года показало, что женщины часто не могут попросить мужа или партнера надеть презерватив, а те не ожидают от женщин желания предохраняться.
    Одна из опрошенных женщин, 28-летний специалист по маркетингу, объяснила: «Проблема в том, что ты даже не можешь предложить своему парню пользоваться этой штукой. Это как обвинить его, что он спит со всеми подряд, или признаться, что ты сама в себе не уверена. Любой из вариантов может разрушить отношения и пустить о тебе дурную славу».
    Только одна респондентка ответила, что когда-либо покупала презерватив для своего партнера. Остальные женщины не хотели бы, чтобы их родители или мужья увидели их с презервативами.
    42-летний отец троих детей объяснил социологам: «Любую женщину (в том числе мою жену), которая предложит мужу предохраняться или купит кондомы сама, нужно как следует расспросить. Короче, ее нужно серьезно наказать».
    «Ангелы смерти»: фото проституток из Нигерии, где СПИД уносит 10 миллионов жизней в год
    «Ангелы смерти»: фото проституток из Нигерии, где СПИД уносит 10 миллионов жизней в год
    «Ангелы смерти»: фото проституток из Нигерии, где СПИД уносит 10 миллионов жизней в год
    «Ангелы смерти»: фото проституток из Нигерии, где СПИД уносит 10 миллионов жизней в год
    «Ангелы смерти»: фото проституток из Нигерии, где СПИД уносит 10 миллионов жизней в год
    «Ангелы смерти»: фото проституток из Нигерии, где СПИД уносит 10 миллионов жизней в год
    «Ангелы смерти»: фото проституток из Нигерии, где СПИД уносит 10 миллионов жизней в год
    «Ангелы смерти»: фото проституток из Нигерии, где СПИД уносит 10 миллионов жизней в год
    «Ангелы смерти»: фото проституток из Нигерии, где СПИД уносит 10 миллионов жизней в год
    «Ангелы смерти»: фото проституток из Нигерии, где СПИД уносит 10 миллионов жизней в год

    Джерело: BigPicture
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    фотограф
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