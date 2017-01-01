«Ангелы смерти»: фото проституток из Нигерии, где СПИД уносит 10 миллионов жизней в год
- Сьогодні, 09:06
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По данным прошлогоднего исследования Iranian Journal of Public Health, среди взрослого населения Нигерии ВИЧ-инфицированы или заражены СПИДом 4,1% людей.
В начале 2000-х годов это число составляло 5% — его удалось уменьшить с помощью инвестиций и образовательных программ.
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Джерело: BigPicture