Англичанка сделала макияж спящему бойфренду в качестве мести



Розсилка ВІДПРАВИТИ

После неудачных попыток заставить Стивена встать с кровати Натали разозлилась и взяла свою косметичку

Натали Уивер из Англии и ее бойфренд Стивен Холл собирались провести выходной день вместе и сходить куда-нибудь, но обстоятельства вмешались в их планы. Молодой человек накануне вернулся домой нетрезвым и уснул, а утром девушка пыталась разбудить его, но не смогла.

После неудачных попыток заставить Стивена встать с кровати Натали разозлилась, взяла свою косметичку и… сделала спящему Холлу макияж. Она покрасила ему губы, брови, глаза, приклеив искусственные ресницы, а на ногти прикрепила голографические типсы. Стивен тем временем спал и не реагировал на коварство свое девушки.

Когда он проснулся, был потрясен. Спросил, что все это значит. Я пыталась убедить его в том, что именно в таком виде он пришел домой вчера. Удивительно, что он все проспал. Это было просто безумие! Стивен очень веселый человек, но мне кажется, в следующий раз он хорошо подумает, прежде чем нарушать нашу договоренность,– сказала Натали.



