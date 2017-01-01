Анна Герман снова сменила имидж



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На передачу «Гордон» экс-нардеп явилась в новом образе

Бывший народный депутат Украины от Партии регионов и экс-соратница беглого президента Януковича Анна Герман вновь сменила имидж. В эфире программы «Гордон» на 112 канале Герман засветилась с новой прической и с заметно похорошевшим лицом.

Зрители могли лицезреть аккуратное каре с косой челкой, которое оказалось экс-нардепу к лицу. Также можно было заметить, что лицо Герман стало выглядеть иначе, чем прежде. Ранее СМИ писали, что экс-депутат увлекается использованием специальных средств, которые вводятся под кожу, чтобы разгладить морщины. Из-за чрезмерного использования косметических средств многие пользователи сети и журналисты писали, что Герман стала напоминать Сергея Зверева. В передаче Гордона, напротив, Анна Герман выглядела более естественно.

Напомним, впервые после омоложения Герман появилась на публике в начале февраля 2016 года. Тогда СМИ, насмехаясь над ее «внешностью бурята», единогласно раскритиковали ее за чрезмерное увлечение косметическими процедурами. Сама же Герман неуверенно оправдывалась негативным влиянием авиаперелетов на внешность человека ее возраста.