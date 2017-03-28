Архитектор-самоучка превратил унылые дома в Боливии в произведения искусства



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На высоте 4000 метров над уровнем моря в горах Боливии раскинулся город Эль-Альто.

Преимущественно охряно-красный, он полон тысяч низких кирпичных домов, похожих на спичечные коробки, чьи недоделанные и неокрашенные фасады выстроились вдоль пыльных неасфальтированных дорог. Пейзаж настолько унылый, монотонный и угнетающий, что местные жители начали оживлять его всплесками цвета везде, где это только возможно. Они стали оформлять свои дома, превращая их в конструкции со странными формами, больше напоминающие жилища инопланетян.

Джерело: BigPicture