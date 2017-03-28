Архитектор-самоучка превратил унылые дома в Боливии в произведения искусства
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На высоте 4000 метров над уровнем моря в горах Боливии раскинулся город Эль-Альто.
Преимущественно охряно-красный, он полон тысяч низких кирпичных домов, похожих на спичечные коробки, чьи недоделанные и неокрашенные фасады выстроились вдоль пыльных неасфальтированных дорог. Пейзаж настолько унылый, монотонный и угнетающий, что местные жители начали оживлять его всплесками цвета везде, где это только возможно. Они стали оформлять свои дома, превращая их в конструкции со странными формами, больше напоминающие жилища инопланетян.
Во главе этой местечковой архитектурной революции — архитектор-самоучка Фредди Мамани Сильвестре, чьи претенциозные здания и кричащие сочетания цветов норовят захватить весь Эль-Альто. Эти строения называют «чолетс» — от слова «шале» (chalet, большой дом) и «чола», выражения, которым обзывают местных индейцев аймара.
Город Эль-Альто был основан больше ста лет назад и изначально представлял из себя трущобу в пригороде столицы Боливии Ла-Пас. Но в последние годы пригород перерос Ла-Пас и стал вторым по численности населения городом в стране после Санта-Крус. Кроме того, это один из самых высоко расположенных мегаполисов в мире и самый быстрорастущий город в Южной Америке.
Изменения начались в 2005 году с приходом к власти нынешнего президента Боливии Эво Моралеса. Президент происходит из народа аймара, и его избрание придало представителям больше уверенности в себе. Он дал этническим группам индейцев больше политической автономии и поддержал их участие в коммерческой деятельности. Под руководством Моралеса в последние десять лет число граждан, живущих за чертой бедности, сократилось на одну треть. К 2012 году около 1,2 миллиона боливийцев стали относиться к среднему классу. Архитектура Фредди Мамани Сильвестре — символ вновь обретенной уверенности в себе и экономического подъема.
Некоторые представители племени аймара настолько улучшили свое положение, что могут себе позволить построить собственное шале. Дома, спроектированные и оформленные Фредди Мамани Сильвестре, стоят от 300 до 600 тысяч долларов, а некоторые еще дороже. Среди богатых коммерсантов из племени аймара работы архитектора являются символом высокого статуса.
Фредди Мамани Сильвестре успел разработать дизайн шестидесяти или семидесяти зданий в Эль-Альто, и еще более десятка домов находятся в стадии строительства. У архитектора амбициозные планы: он хочет заняться дизайном городских площадей, автобусных остановок и бульваров.
Хоть критики и ругают его за яркие цвета и экстравагантный дизайн, называя это китчем, другие сравнивают его с Фриденсрайхом Хундертвассером, новозеландским художником и архитектором австрийского происхождения. Некоторые люди считают, что Мамани способен сделать для Эль-Альто то, что сделал Антонио Гауди для Барселоны и Оскар Нимайер для Бразилиа, — полностью преобразить форму и эстетику города.
Сам архитектор полон уверенности в своих силах: «За 20 лет половина домов здесь будет построена в моем стиле».