Ароматное искусство: невероятные скульптуры из кофейной пенки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В мире полно кофейных художников, но один особенно талантливый бариста из Японии не только рисует на кофейной пенке, но и делает из нее трехмерные скульптуры.

26-летний Казуки Ямамото (Kazuki Yamamoto), работающий в Осаке, изучает уникальное ремесло трехмерных рисунков на кофе, чтобы доказать, что даже самая обычная работа может стать весьма увлекательной, если в нее добавить немного креативности.

Джерело: ФотоТелеграф