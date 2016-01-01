  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Ароматное искусство: невероятные скульптуры из кофейной пенки

    • Вчора, 12:28
    • Розсилка

    В мире полно кофейных художников, но один особенно талантливый бариста из Японии не только рисует на кофейной пенке, но и делает из нее трехмерные скульптуры.

    Читайте також

     26-летний Казуки Ямамото (Kazuki Yamamoto), работающий в Осаке, изучает уникальное ремесло трехмерных рисунков на кофе, чтобы доказать, что даже самая обычная работа может стать весьма увлекательной, если в нее добавить немного креативности. 

    1 з 16
    на весь екран згорнути
    Ароматное искусство: невероятные скульптуры из кофейной пенки
    Ароматное искусство: невероятные скульптуры из кофейной пенки
    Ароматное искусство: невероятные скульптуры из кофейной пенки
    Ароматное искусство: невероятные скульптуры из кофейной пенки
    Ароматное искусство: невероятные скульптуры из кофейной пенки
    Ароматное искусство: невероятные скульптуры из кофейной пенки
    Ароматное искусство: невероятные скульптуры из кофейной пенки
    Ароматное искусство: невероятные скульптуры из кофейной пенки
    Ароматное искусство: невероятные скульптуры из кофейной пенки
    Ароматное искусство: невероятные скульптуры из кофейной пенки
    Ароматное искусство: невероятные скульптуры из кофейной пенки
    Ароматное искусство: невероятные скульптуры из кофейной пенки
    Ароматное искусство: невероятные скульптуры из кофейной пенки
    Ароматное искусство: невероятные скульптуры из кофейной пенки
    Ароматное искусство: невероятные скульптуры из кофейной пенки
    Ароматное искусство: невероятные скульптуры из кофейной пенки

    Джерело: ФотоТелеграф

    Читайте також
    фотограф
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ