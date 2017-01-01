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    Ароматное искусство: Восемь «кофейных» художников и их неожиданные шедевры

    • Сьогодні, 08:02
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    Рисовать можно не только на холсте.

    Акварель, масло, грифель - у каждого из художников есть любимые изобразительные средства.

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    Но есть в братии художников и те, кто использует для своих шедевров необычные материалы - например, кофе.
    В нашем фотообзоре вы найдете необычные картины разных художников, которые объединяет одна очень ароматная деталь - все они сделаны из кофе. 
    Хотя многие баристы освоили искусство вырисовывания красивых цветов и сердечек на пенке, очень немногие могут конкурировать с теми, чьи работы представлены в нашей фотоподборке.

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    Корейский кофейный художник Кангбин Ли делает потрясающе детализированные произведения искусства из латте, используя технику, которую он называет «кремарт». В основном вдохновением для его «картин на поверхности латте» являются классические фильмы. Помимо своих красочных сверхподробных «картин на латте», Кангбин Ли также делает рисунки на поверхности кофе, которые все считают слишком красивыми, чтобы просто выпить этот кофе. Ли, который был баристой в течение десяти лет и сейчас владеет кофейней C. Through Coffee Shop в Сеуле, говорит , что кофе является «средством общения, которое объединяет людей». Он надеется, что те, кто видел его работы, поняли, что «даже чашка кофе может быть запоминающимся произведением искусства».
    Японский художник по латте Mattsun делает свои произведение искусства , используя металлическую мешалку и немного пенки латте. Он впервые попробовал свои силы в «кофейном искусстве» еще в 2009 году во время работы в итальянском ресторане, а к 2011 году сделал достаточно, чтобы провести персональную выставку под названием Blue Sky Latte Art в Осаке, Япония. С тех пор он создал тысячи примеров кофейного искусства. А в один прекрасный день художник надеется открыть собственное мобильное кафе, чтобы он мог распространять свое искусство по всей земле.
    Науту Суджи когда-то начала использовать разноцветные сиропы, окрашивая кофе, чтобы создавать красочные картины на латте. В отличие от других барист в этом списке, для Суджи это просто хобби. Поскольку она делает это дома, только ее друзья и семья могут попробовать этот удивительный кофе.
    Работы Кадзуки Ямамото включают в себя широкий спектр конструкций, от животных до популярных персонажей аниме. Творения, которые он придумывает, настолько очаровательны, что клиенты стесняются пить их. Используя простую зубочистку, он создает потрясающие произведения искусства из обычного латте для клиентов Cafe10g в Осаке. Он также публикует свои работы на Twitter.
    Наверняка, многие думали попробовать свои силы в создании красочного кофе, но не хотели покупать дорогое оборудование для эспрессо. Бариста Мейсон Солсбери придумал элегантное решение: вместо того, чтобы использовать эспрессо-машину, он использует пищевые красители. Солсбери делает его красочные творения из молочной пенки, которую он раскрашивает пищевыми красителями перед заливкой пены в чашку.
    Меланни Акино из кофейни Elite Audio Coffee Bar в пригороде Сан-Франциско использует металлический штырь и горшок с шоколадом, чтобы рисовать удивительно подробные эскизы на кофейной пенке. Среди ее творений можно встретить буквально все: от миловидных мопсов до лондонского Биг-Бена. Меланни впервые начала экспериментировать с кофейным искусством четыре года назад , когда устроилась на работу в кафе. В последнее время ее часто называют лучшим кофейным художником в мире. Большинство произведений кофейного искусства Меланни делает посредством заливки кипящего молока в эспрессо и корректировки образующейся пены для создания определенных картин и конструкций.
    25-летняя бариста Эмили Коамбис работает в кофейне Piggy Back Cafe в пригороде Брисбена и создает визуально ошеломляющие радужные картины на латте. Изначально Коамбис изучала по Интернету технику капельного добавления синего, розового и желтого пищевого красителей в молоко, а потом однажды решила попробовать сделать подобное сама. Удалось ли ей это — стоит судить по том, что сегодня у Эмили заказы на 300 чашек в неделю, которые доставляют даже в Сингапур.
    Хотя многие баристы освоили искусство вырисовывания красивых цветов и сердечек на пенке, очень немногие могут конкурировать с Майклом Бричем. Нью-Йоркский «художник», который был назван «Да Винчи в кофейном искусстве», может сделать любое изображение на пенке с помощью... зубочистки. Известный бариста сейчас проводит все свободное время, демонстрируя свой талант поклонникам во всем мире, в том числе множеству знаменитостей.
    Ароматное искусство: Восемь «кофейных» художников и их неожиданные шедевры



    Джерело: Культурология

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