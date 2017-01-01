Ароматное искусство: Восемь «кофейных» художников и их неожиданные шедевры
- Сьогодні, 08:02
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Рисовать можно не только на холсте.
Акварель, масло, грифель - у каждого из художников есть любимые изобразительные средства.
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Но есть в братии художников и те, кто использует для своих шедевров необычные материалы - например, кофе.
В нашем фотообзоре вы найдете необычные картины разных художников, которые объединяет одна очень ароматная деталь - все они сделаны из кофе.
Хотя многие баристы освоили искусство вырисовывания красивых цветов и сердечек на пенке, очень немногие могут конкурировать с теми, чьи работы представлены в нашей фотоподборке.
Джерело: Культурология