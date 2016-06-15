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    Арт-терапия по-королевски: Кейт Миддлтон и принц Уильям стали героями раскраски для детей

    • Сьогодні, 12:47
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    Все, что связано с именем Кейт Миддлтон, имеет большой успех. Наверное, на это понадеялись сотрудники издательства Buster Books, которые выпустили в благотворительных целях раскраску Colour In Kate.

    Книга поступила в продажу еще в 2013 году, однако широкие массы узнали о ней только сейчас - случайный посетитель магазина подарков в Кенсингтонском дворце рассказал о ней в сети.

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    Желающие могут приобрести раскраску также на Amazone за 5,99 фунтов стерлингов.

    Рисунки в книге отражают многие знаковые моменты из светской жизни Кейт: ее путешествие с принцем Уильямом на Соломоновы острова, танец в национальном костюме в Тувалу, чаепитие королевы Елизаветы II в честь Бриллиантового юбилея, ковбойский образ Кейт на родео в Канаде и многое другое.

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    Арт-терапия по-королевски: Кейт Миддлтон и принц Уильям стали героями раскраски для детей
    Арт-терапия по-королевски: Кейт Миддлтон и принц Уильям стали героями раскраски для детей
    Арт-терапия по-королевски: Кейт Миддлтон и принц Уильям стали героями раскраски для детей
    Арт-терапия по-королевски: Кейт Миддлтон и принц Уильям стали героями раскраски для детей
    Арт-терапия по-королевски: Кейт Миддлтон и принц Уильям стали героями раскраски для детей
    Арт-терапия по-королевски: Кейт Миддлтон и принц Уильям стали героями раскраски для детей

    Можно быть уверенным, идея Кейт понравилась, так как в прошлом году принц Уильям рассказывал на одном из официальным мероприятий, что его жена любит подобные книги и нередко посвящает время арт-терапии. Особенно ей нравятся довольно известные раскраски Джоанны Бэсфорд.    

    Джерело: Hello!
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