Арт-терапия по-королевски: Кейт Миддлтон и принц Уильям стали героями раскраски для детей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Все, что связано с именем Кейт Миддлтон, имеет большой успех. Наверное, на это понадеялись сотрудники издательства Buster Books, которые выпустили в благотворительных целях раскраску Colour In Kate.

Книга поступила в продажу еще в 2013 году, однако широкие массы узнали о ней только сейчас - случайный посетитель магазина подарков в Кенсингтонском дворце рассказал о ней в сети.

Желающие могут приобрести раскраску также на Amazone за 5,99 фунтов стерлингов.

Рисунки в книге отражают многие знаковые моменты из светской жизни Кейт: ее путешествие с принцем Уильямом на Соломоновы острова, танец в национальном костюме в Тувалу, чаепитие королевы Елизаветы II в честь Бриллиантового юбилея, ковбойский образ Кейт на родео в Канаде и многое другое.

Можно быть уверенным, идея Кейт понравилась, так как в прошлом году принц Уильям рассказывал на одном из официальным мероприятий, что его жена любит подобные книги и нередко посвящает время арт-терапии. Особенно ей нравятся довольно известные раскраски Джоанны Бэсфорд.