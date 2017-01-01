Artnet подсчитало, сколько мертвых животных было использовано в работах Дэмьена Хёрста



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Смерть — центральная тема в работах художника: мертвые животные используются во многих его сериях, таких как «Естественная история», «Физическая невозможность смерти в сознании животного» и других.

Издание Artnet опубликовало материал, в котором подсчитало количество мертвых животных, использовавшихся в работах Дэмьена Хёрста.

По словам авторов, собранные ими данные могут быть неполными — информацию они брали в основном из открытых источников, в том числе из каталога на официальном сайте британского художника.

По подсчетам Artnet, реже других Хёрст использовал сельскохозяйственных животных: в их числе — 13 овец, семь коров, четыре быка и две свиньи. Чаще в его инсталляциях можно было увидеть акул (17), рыб (668) и еще около 40 морских видов. Однако самые впечатляющие цифры, отмечают авторы, начинаются тогда, когда речь заходит о насекомых: их в работах художника более 900 000, в том числе около 850 000 мух, 17 000 бабочек и еще порядка 40 000 разновидностей.

Сумма, которая получилась у авторов в результате подсчета, — 913 450 животных.

Джерело: Bird In Flight