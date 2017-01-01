Ауровиль: город, в котором нет политики, религии и национальных различий



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ауровиль, или «город рассвета», — международный город на юге Индии, развивающийся под эгидой ЮНЕСКО.

Расположен в штате Тамилнад рядом с городом Пудучерри. По заявлению основателей города, он должен стать экспериментом по созданию интернационального общества людей, живущих вне политики и религиозных предпочтений.

«Где-то на земле должно быть место, на которое ни одна нация не могла бы заявить право. Где все люди, обладающие искренним устремлением, могли бы жить свободно, как граждане мира, следуя лишь одному руководству: руководству Высшей Истины» (из фильма «Ауровиль — мечта Божественного»).

Это кажется сказкой из фильмов об Индиане Джонсе, древней восточной легендой — чем угодно, только не правдой. Но Ауровиль действительно существует.

В 1968 году, в день основания города, представители сотни стран приехали в Ауровиль и привезли с собой землю из родных краев. Чернозем сложили в мраморные урны и закопали их близ Матримандира. Теперь это место общего сбора. «Матримандир» переводится как «храм Матери» и символизирует образ жизни, который призван избавить людей от их ограничений: политических, финансовых и социальных. Он восходит к учению Шри Ауробиндо и Мирры Альфасса — индийского мужчины и французской женщины: они управляли ашрамом, который позже превратился в город Ауровиль (ашрам — место, где живут люди, занимающиеся интенсивной духовной практикой. — прим. ред.).